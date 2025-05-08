Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В одном из сел, входящих в состав Слободской территориальной громады, произошёл несчастный случай с трагическими последствиями: во время игры возле заброшенного здания на двух братьев — 4 и 7 лет — обвалилась стена.

В результате происшествия младший ребёнок погиб на месте. Старший мальчик выжил, его срочно доставили в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

По информации полиции Одесской области, на месте работают следователи и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Окончательная правовая квалификация будет дана после завершения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

Правоохранители призывают жителей не подпускать детей к заброшенным и аварийным строениям, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

Ранее мы рассказывали подробности ошеломляющего исследования, которое показало: среди мальчиков 10–14 лет зафиксирован более высокий уровень регулярного потребления алкоголя, чем среди подростков в целом!

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