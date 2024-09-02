Навіщо Одесі новий статут?

Конституція міста

Відповідно до закону «Про місцеве самоврядування в Україні», кожна територіальна громада має право ухвалити свій статут. Цей документ — своєрідна конституція міста. Законодавчо місцеве самоврядування користується певною свободою — зрозуміло, не безмежною. Якщо виконавчі органи державної влади мають право діяти лише в межах, передбачених законом, то щодо місцевого самоврядування деякі норми залишені на розгляд конкретного міста — згідно з його статутом. Зокрема, порядок проведення слухань та висунення ініціатив. Тож ухвалюється статут «з метою закріплення форм

і механізмів участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, а також — упорядкування найбільш важливих питань місцевого самоврядування в місті».

Крім того, статут має бути «візитною карткою» міста — у ньому прописані його історія, гімн, атрибутика.

Без Російської імперії та з новим гімном

Чинний статут Одеси було ухвалено 2011 року. Відтоді в країні і в місті багато чого змінилося. У процесі декомунізації та деколонізації довелося перейменовувати одеські топоніми. З початком широкомасштабної війни містяни прагнуть вшанувати пам’ять героїв-одеситів, загиблих на фронті. Природно, що документ потрібно було серйозно відкоригувати. Так, з нового проекту статуту вилучили історичну довідку, де історія міста починається з 1794 року. Немає вже згадок про імперський період. Відсутній розділ, де згадуються одеські генерал-губернатори, російські воєначальники та діячі культури, радянські маршали. Збираються змінити і гімн Одеси.

Що за межами Всесвітньої спадщини?

Також до статуту додано положення про особливий статус історичного центру міста як об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування повинні зберегти його для нащадків. Зокрема — чітко враховувати вимоги забудови в охоронній зоні історичного центру. Це стосується обмежень за поверховістю, облаштуванням, господарським використанням цієї території. Тобто — у зоні культурної спадщини ЮНЕСКО забудовник не має права встановити черговий «кадор».

Чи можлива поява багатоповерхових монстрів за межами охоронної зони? Стосовно висотної забудови в історичному центрі, що до Всесвітньої спадщини не належить, нова редакція статуту пропонує норму досить обтічну.

Перспективи територіального розвитку міста визначаються його Генеральним планом та іншою містобудівною документацією. Прийняття цих документів, згідно з нормою статуту, здійснюється з урахуванням думки територіальної громади у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Тобто — містяни мають право вплинути на плани забудови Одеси за допомогою місцевих ініціатив, громадських обговорень.

Як «вмирають» ініціативи

— Закон не визначає детально процедуру громадських слухань. Кожне місто вирішує, скільки треба зібрати підписів, щоб їх ініціювати, скільки людей у них має брати участь, — розповідає голова Одеської обласної організації «Комітет виборців України» Анатолій Бойко.

І якщо в чинній редакції для того, щоб пропозицію одеситів розглянула міськрада, потрібно зібрати щонайменше 5000 підписів, то в новій — вимагається 1000.

— Ніхто не збиратиме 1000 підписів, щоб провести громадські слухання на 20-30 осіб, результат яких є рекомендованим, — вважає Анатолій Бойко. — Тобто рішення громадських слухань виносяться на розгляд міської ради. Далі там остаточно вирішують «так» чи «ні». І це ще якщо немає бюрократизму. А нерідко буває так, що чиновник не хоче, щоб петицію взагалі розглядали. Тоді починається: ви не так підписали, не занесли, не довели. І петиція через «крючкотворчість» просто «вмирає». Це знищує ініціативу, бажання щось робити. Тому за 10 років громадські слухання, ініційовані громадянами, можна перерахувати, мені здається, на пальцях однієї руки. І в тій редакції статуту, яку я переглянув, не бачу, щоб змінилося кардинальним чином питання прямої демократії. Хоча наші пропозиції були частково прийняті в цю редакцію. Ми подали пропозицію про звітування депутатів міської ради. Вимога краще інформувати громадян, щоб звітування обов’язково відбувалося на зустрічах із виборцями. Закон це передбачає, але немає форми звіту. Ми запропонували форму.

Як знайти спільну мову з мєрією

В ідеалі, статут міста має бути сполучною ланкою між владою і громадою. Тому, за словами Анатолія Бойка, при розробці цього документа дуже важлива позиція мера. Чи справді він зацікавлений у тому, щоб статут був не формальним, щоб у ньому були прописані насправді необхідні норми? Сьогодні для Одеси — це велика проблема.

— Мерія має створювати умови для взаємодії з громадянами, — переконаний голова КВУ. — Щоб вона була корисною і для громадян, і для мерії. Сьогодні її фактично не існує, з боку міської влади немає взагалі бажання діалогу. Хоча, завдяки місцевим ініціативам, громадським слуханням, мерія може отримувати від одеситів якісь цікаві пропозиції, допомогу, просто довіру. Без спілкування довіри немає. А проблеми, які людей хвилюють і змушують звертатися до мерії, нікуди не зникнуть. Вони будуть загострюватися, накопичуватися.

Тому, по-перше, громадянам має бути максимально просто звернутися до мерії, а не навпаки. А по-друге — мало прописати хорошу норму, ухвалити хороший статут. Треба, щоб він був нормально реалізований. Якщо колектив мерії не зацікавлений у спілкуванні, якщо він не хоче бачити «цих людей», то нічого не буде — що б ми не прописали. Мені хотілося б, щоб було якомога менше перешкод для громадян, які хочуть достукатися до влади. Щоб у мерії було бажання розвивати наше місто разом з одеситами.

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Громадські слухання нової редакції статуту Одеси заплановані на 10 вересня. Пройти вони мають у форматі інтернет-конференції. Тож до цієї дати можна спробувати в конституції Одеси щось змінити. Результати слухань буде винесено на сесію міської ради.