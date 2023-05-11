Депутат предлагает сменить гимн Одессы на украиноязычный (видео)

Народный депутат из Одессы Алексей Леонов настаивает на том, чтобы гимн Одессы звучал на государственном языке, а также заявил, что будет инициировать проведение творческого конкурса по этому поводу.

Соответствующее видеообращение нардеп обнародовал на своей странице в Facebook с целью обсудить со своими подписчиками новый устав города.

Напомним, с 2011 года официальным гимном Одессы является «Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация» (музыка Исаака Дунаевского, слова Владимира Масса и Михаила Червинского), известная как «Песня Тони об Одессе». В экранизации оперетты «Белая акация» в 1957 году ее исполнила актриса Одесского театра Музкомедии Идалия Иванова.

Как отмечает депутат Леонов, он с уважением относится к этому произведению искусства и с детства любит оперетту «Белая акация». Тем не менее, он считает, что гимн Одессы должен звучать на украинском языке.

«Я буду настаивать на проведении творческого конкурса на этот счет. Это ведь важно не только для одесситов, но и для всей Украины», – говорит нардеп.

Кроме того, в видеообращении Алексей Леонов затронул такие моменты, как символ Одессы и переименования топонимики города.

Про Статут міста Одеси; Про символіку Одеси — чи має бути гімн міста українською та чи можна дозволити наразі символ міста, створений російським пропагандистом; Про перейменування вулиць — чи варто чекати? Про все це у моєму влозі. Опубликовано Олексій Леоновым Среда, 10 мая 2023 г.

Алексей Леонов был избран народным депутатом от провластной партии «Слуга народа» по одномандатному округу №135 (Приморский район Одессы) на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Ранее о необходимости сменить русскоязычный гимн Одессы на его украинскую версию или вообще заменить другим заявлял уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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