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70 лет назад Украина присоединилась к ЮНЕСКО: что под защитой в Одессе

70 лет назад Украина присоединилась к ЮНЕСКО: что под защитой в Одессе

В этот день, 12 мая 1954 года, ровно 70 лет назад, Украина присоединилась к ЮНЕСКО, открывая новую страницу сотрудничества в охране и развитии культуры, образования и науки. На сегодняшний день в Список всемирного наследия ЮНЕСКО входят 8 украинских объектов. И, безусловно, сотрудничество между Украиной и ЮНЕСКО в будущем будет только расти.

В условиях полномасштабной войны перед Украиной встали вызовы по сохранению объектов из списка мирового наследия ЮНЕСКО, которые каждый день пребывают под угрозой уничтожения российскими агрессорами. И, к сожалению, многие объекты культурного наследия разрушены или повреждены, в том числе и в Одессе.

С начала войны ЮНЕСКО оказывала помощь для защиты культурного наследия и поддерживала художников и культурных деятелей, активно участвовала в восстановлении и восстановлении украинского культурного сектора.

В частности, организация всегда уделяла большое внимание сохранению культурного наследия Одессы. Процесс представления исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО начался еще в 2001 году. 31 октября 2019 года ЮНЕСКО включила Одессу в список творческих городов мира в области литературы.

25 января 2023 года, благодаря содействию международных партнеров, исторический центр Одессы был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и была признана его выдающаяся универсальная ценность и необходимость защиты во благо всего человечества.

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С момента включения Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО организация плодотворно сотрудничает с Одессой. Так, в апреле текущего года ЮНЕСКО обновила границы охраняемой зоны объектов всемирного наследия в Одессе.

К историческому центру теперь относится территория в пределах улиц Приморская – Лидерсовский бульвар – Леонтовича – Пантелеймоновская – Старопортофранковская – Балковская. А буферная зона охватывает фактически все побережье Большого Фонтана до мыса Большой Фонтан и до улицы Фонтанская дорога, до улицы Пантелеймоновской.

Также в буферную зону входит фактически весь Одесский порт, включая территорию бывшего судоремонтного завода, до улицы Приморской. То есть теперь буферная зона вплотную примыкает к зоне центра и дополняет его.

Помимо этого, ЮНЕСКО предоставляет консультации и финансовую помощь на восстановление разрушенного в результате обстрела Спасо-Преображенского собора Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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