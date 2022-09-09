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У Одессы будет новый устав города

У Одессы будет новый устав города

Городу понадобился новый устав, потому что прежний устарел, что, прежде всего, связано с изменениями законодательства. Особенно после российского вторжения в феврале 2022 года.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В Одессе прошло заседание рабочей группы по разработке нового Устава города. По словам и. заместителя городского головы Олега Брындака текущий Устав не менялся уже более 10 лет и нуждается в изменениях, которые, прежде всего, связаны с изменениями в Законодательстве Украины.

«Многое за эти годы изменилось в нашей жизни, прежде всего, связано с российской агрессией. Поэтому Устав, очевидно, нуждается в изменениях», — сказал Брындак.

Рабочая группа в течение месяца будет разрабатывать проект нового Устава, после чего он будет вынесен на общественное обсуждение.

И.о. вице-мэра отметил, что в рабочую группу входят представители всех фракций, представленных в городском совете.

Устав – это основной документ города, отражающий положения и акты, касающиеся нашей символики, наград, памятных дат и прочего.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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