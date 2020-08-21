Вышиванки, авторская косметика и куклы на удачу: Приморский бульвар превратился в Город мастеров

В двенадцатый раз в Одессе проходит Вышиванковый фестиваль. Сегодня он стартовал с традиционной ярмарки на Приморском бульваре.

Площадь бульвара от Пушкина до Дюка превратилась в Город мастеров. Есть все — конечно же, от вышиванок до авторской косметики, сувениров со значением и «просто так», изделий из кожи и посуды, украшений.

Как говорит глава оргкомитета фестиваля Наталья Мажарова, в отличие от прошлых лет ярмарка фестиваля имеет свои понятные особенности: между лотками — санитарное расстояние, обязательны маски и антисептики. Если чего-то этого нет, то на входе на ярмарку с обеих сторон все это вам выдадут. Работают волонтеры, которые осуществляют температурный скрининг.

Что касается соблюдений мер безопасности, то наблюдения показывают: те, кто представляет свою продукцию, эти меры соблюдают довольно строго. Даже моя просьба снять маску ради фото вызывала некоторое недоумение. Что касается посетителей, то тут как обычно: в масках далеко не все.

Кстати, о масках. Некоторые мастера представили их в собственном авторском исполнении. Есть масочки, которые так и хочется надеть — с вышивкой, изготовленные из натуральных материалов, где даже несколько слоев дают возможность дышать. Так время внесло свою лепту в создание новых авторских коллекций… Кстати, пользуются спросом.

Больше фото смотрите в галерее:

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Ярмарка будет длиться четыре дня, но ажиотаж наблюдался с первых часов ее открытия. Мастера не только из Одессы, по словам Натальи Мажаровой, на ярмарку приехали умельцы из 20 городов Украины. Все, кстати, настроены очень и очень позитивно.

Общаемся с создателями «всего только авторского», чья продукция так и бросается в глаза. Все хочется подержать в руках, примерить, узнать побольше.

Павел Сахно, мастерская «СахноАрт», г. Киев

— Представляю здесь украинское традиционное гончарство. Подход ко всему, что делаю, один — технологии современные, а рисунки, узоры использую давние, традиционные. Это требует изучения, постижения, чем и занимаюсь постоянно. Узор — это символика, всегда своя собственная, и тут важно понимание, что и откуда, какое смысловое значение несет тот или иной рисунок, узор. Люди, кстати, очень этим интересуются, и я не устаю рассказывать, что за узор на изделии, почему именно этот, что означает, какова его история, из какого уголка Украины.

Ксения Пичкур, представляет продукцию одесского дизайнера Татьяны Николаенко

— Так приятно, что вот только открылись, а уже поступил заказ. То, что мы сегодня представляем на ярмарке — это, в основном, одежда с народными украинскими мотивами. Но в современном исполнении. Она неизменно пользуется большим спросом, особенно у молодежи. Вот, к примеру, наша рубаха с портупеей вызвала у многих желание не только ее приобрести, но и побольше узнать о ней. Сколько вопросов люди задают! Старались, чтобы всем, кто к нам подходит, было максимально удобно: все продумано для примерки одежды, есть зеркала.

Ирина Борейко, мастер вышивки, дизайнер, Одесса

— В первый раз принимаю участие в такой ярмарке, и очень-очень довольна. У меня, как видите, разнообразная продукция — и вышиванки, и аксессуары для волос, и украшения. Вот и мыло ручной работы. Подарочная продукция — мой конек. Что может быть прекраснее, чем создавать подарки?! То, что сегодня представляю на ярмарке, это, в основном все, что в исполнении связано с традиционными украинскими узорами.

Ирина Мардань, г. Черноморск

— Что может быть прекраснее, чем куклы? Я о каждой своей кукле целую историю могу рассказать. Конечно, как только выложила их, первым делом дети стали тянуть к лотку родителей. Но куклы — это ведь не только для детей. Их многие любят, дарят друг другу. Когда создаю куклу, внимательно наблюдаю за тем, чтобы она не просто получилась милашкой. Надо, чтобы и людям несла позитив. Никогда не создаю кукол «на деньги». А вот если вам на счастье и удачу, то это, конечно, зайцы. Мне же милее всего панды, это «мое все»! Когда люди подходят и умиляются тем, что я делаю, это такая радость!

Андрей Покотыло, г. Полтава

— Занимаюсь вышиванками с 2006 года. Это классические мужские и женские вышиванки, но, конечно, в современном исполнении. С обязательной установкой — я использую только аутентичную вышивку. Узор — это ведь не просто так, он несет и смысловую, и географическую, и временную нагрузку. Это ведь свой особый символ. И это я строго соблюдаю при создании вышиванок. Вышиванка должна быть высокого качества, это «мягкая» одежда, «живая». И всех этих правил я придерживаюсь при создании каждой новой вышиванки. На ярмарке «Вышиванкового фестиваля» я не новичок, не пропустил ни одного, и, знаете, горжусь этим.

Фото: Мария Котова