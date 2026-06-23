Ключевые моменты:

Наталья Нагибина более 20 лет выступала за паралимпийскую сборную Украины по волейболу

После смерти тренера Александра Переведенцева спортсменка взяла на себя подготовку команды ренийских школьниц

Объяснять технику и тактику приходится жестами, мимикой и собственным примером

За несколько месяцев работы команда уже показала успешный результат на соревнованиях

Инклюзивный спорт в Украине остается одним из важных направлений развития физической культуры. По данным спортивных организаций, украинские спортсмены с нарушениями слуха и участники паралимпийского движения регулярно завоевывают награды на международной арене.

История Натальи Нагибиной из Рени показывает, как этот опыт возвращается в громады. Бывшая спортсменка национального уровня не только передает детям спортивные навыки, но и доказывает собственным примером, что общение, доверие и командная работа способны преодолевать любые барьеры.

Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева побывала на тренировке команды, пообщалась с тренером, ее воспитанницами и семьей, чтобы увидеть, как выглядит волейбол на языке жестов и почему все больше девочек приходят заниматься именно к этой наставнице.

Чемпионы по волейболу создали семью

Большой спорт забирает не только силы, но и здоровье. Старые травмы напомнили о себе — дело всей жизни пришлось оставить. Но судьба приготовила для Натальи главный приз — она связала жизнь с удивительным человеком, паралимпийцем Павлом Рязанцевым.

Напомним, что весной 2022 года в составе сборной Украины по баскетболу он завоевал золото на XXIV летних Паралимпийских играх в Бразилии.

Союз двух спортсменов принес самую большую награду — у супругов родилась дочь. К счастью, девочка прекрасно слышит.

Сегодня эта удивительная семья строит свое счастье в Рени — городе, где прошло детство Павла, где он каждый день бегал на тренировки и в детско-юношескую спортивную школу, и в спорткомплекс «Водник».

Почему чемпионка по волейболу начала тренировать девочек из Рени

Три месяца назад мастер спорта международного класса начала тренировать девочек в Рени.

Правда, этому смелому шагу предшествовало очень печальное событие. Безвременно ушел из жизни учитель физкультуры Ренийского опорного лицея Александр Переведенцев. Он был настоящим фанатом своего дела: кроме уроков, тренировал группу волейболисток и успевал играть в футбол с детьми в клубе «Олимпик».

При жизни Александр не раз просил Наталью провести для девочек несколько мастер-классов, подтянуть их технику. Наталья была только «за», но мешали разные обстоятельства.

И вот учителя внезапно не стало. Шок, слезы, растерянность девочек… И Наталья сама взялась тренировать волейболисток.

Но как спортсменке, которая общается исключительно языком жестов, удается учить детей?

Это нужно увидеть своими глазами!

Как тренировать волейболисток жестами и мимикой?

…Я сидела в фойе лицея, ожидая начала тренировки. Сходились, нет — слетались девочки, словно ласточки. К ним присоединялись младшие. В дверях появилась Наталья. «Пойдем!» — махнула мне рукой. А девочки уже бежали ей навстречу с объятиями, словно не виделись целый год.

Обычно тренера представляют человеком с луженой глоткой, который способен перекричать шум спортзала с десятками детских голосов. Наталье же приходится «перекрикивать» этот хаос только жестами и мимикой.

Если ребенок делает неправильное движение, Наталья не может просто крикнуть: «Удар жесткой кистью!». Ей приходится показывать это на собственном примере: сначала скопировать ошибку ученицы, а затем продемонстрировать, как должно быть. Поэтому для Натальи каждая тренировка — это втрое больше сил и энергии.

В совсем сложных ситуациях, когда нужно объяснить тактику или стратегию игры, на помощь приходит муж Павел. Он работает «переводчиком» — несмотря на проблемы со слухом, Павел умеет говорить.

Для спортсменок поднятая рука тренера — это целый текст

Но больше всего поражают дети. В спортзале они ведут себя так, словно пришли на контрольную по математике, — максимально собранные, превращенные в сплошное внимание, они ловят каждый жест наставницы и даже малейшее движение ее бровей.

— Для нас поднятая вверх рука тренера — это уже целый текст, — говорит волейболистка Анна Дейнега. — Вообще мы настолько команда, что буквально чувствуем друг друга кожей. Волейбол — это не просто сетка и мяч, это люди. Здесь быстро понимаешь: сам по себе ты ничего не стоишь, все зависит от коллектива. А коллектив у нас есть. Что касается языка жестов, первым словом, которое я выучила, было «хорошо!».

— Даже несмотря на то, что мы выползаем из спортзала уставшими, тренировки — это релакс и перезагрузка, — говорит другая юная спортсменка Дарья Путренко. — Иногда бывает трудновато понимать тренера, но мы над этим работаем. Наталья тренирует с помощью простых и понятных жестов, у нее это получается как-то легко. Я уже даже начала штурмовать интернет, чтобы изучить язык жестов. Первое слово, которое освоила, — «спасибо!». Волейбол для меня — это поддержка. Так здорово, когда люди находят общий язык даже без слов.

— Наташа тренирует с душой, и это главное, — подводит итог Павел Рязанцев. — Знаете, далеко не всегда люди, которые умеют говорить, умеют общаться душой. А вот Наташа умеет это на все сто.

Бегом на тренировку к чемпионке мира

Наталья руководит командой всего несколько месяцев, но первые маленькие победы уже в кармане. Во-первых, ренийские волейболистки не просто съездили на зональные соревнования команд юга Одесской области, а завоевали там четвертое место.

— Будем честны, мы рассчитывали на последнее или предпоследнее место, но наши девочки включили режим «терминаторок» и показали настоящий характер, — улыбается Павел. — Они очень достойно противостояли фавориткам из Измаила, которые в итоге и выиграли турнир. Да, пока не хватает техники, но опыт Натальи — это как раз то, что нужно.

Вторая маленькая победа — пополнение команды. Когда по городу разошлись слухи, что девочек тренирует паралимпийская чемпионка мира, в спортзал пришли еще десять девочек.

Конечно, тренеру в такой ситуации можно только посочувствовать: попробуй одновременно работать и с новичками, и с теми, кто уже пять-шесть лет гоняет мяч через сетку. Выход один — набрать еще больше детей и разделить их на группы.

— В этом году семь наших волейболисток получают аттестаты, но команда не уменьшается, она растет и ждет новую кровь, — говорит Наталья. — В Рени для мальчиков выбор большой — бокс, карате, футбол и другие виды спорта. А вот девочкам куда податься? Хотим в будущем открыть полноценное отделение волейбола в ДЮСШ. Для этого нужно решить много организационных вопросов, но мы видим цель.

Волейбольная команда из Рени рада всем, кто хочет круто играть

Пока что Наталья тренирует девочек на чистом энтузиазме и на волонтерских началах. Повезло, что на помощь пришли друзья. Среди них Сергей Георгиев и другие неравнодушные люди, которые попросили не упоминать их имена в прессе.

— Искренне благодарим каждого за доверие и поддержку, — говорит спортсменка. — Отдельная благодарность депутату Измаильского районного совета Алет Усамовой, которая помогает с первых дней и подарила необходимый инвентарь — волейбольную сетку и мячи. Также благодарим директора опорного лицея Евгению Кичук и начальника отдела образования Ренийской громады Лилию Бондаренко за помощь в решении организационных вопросов. Ведь спорт — это не только медали и кубки. Волейбол воспитывает железную дисциплину, ответственность и уважение. Эти качества остаются с человеком на всю жизнь — и в учебе, и в работе, и в повседневных жизненных баталиях, — подытожила тренер.

В своих мечтах Наталья видит воспитанниц в ведущих волейбольных клубах Украины. А пока ближайшая тактическая цель — в следующем сезоне ворваться в Бессарабскую волейбольную лигу и показать там красивую игру.

— Все лето будем тренироваться на базе опорного лицея №1. Так что, девочки, если вы хотите круто играть в волейбол — добро пожаловать в нашу команду!

— Я мечтаю о профессиональном спорте, а путь к этой цели только один — постоянные тренировки, работа над собой и соревнования. С помощью нашего нового тренера надеюсь значительно повысить свой уровень. В волейбол играли мои родители, они поддерживают меня. Кстати, я уже знаю, как на языке жестов сказать тренеру целую фразу: «У меня звонит телефон — мне нужно ответить маме».

Ранее мы рассказывали о спортивной жизни севера Одесчины: футбольных чемпионках, соревнованиях «мамы против дочерей» и шахматных баталиях.

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