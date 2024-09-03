В память об Артуре Граму — защитнике Украины

На торжественный митинг собрались друзья, родные, побратимы, коллеги Артура.

Мирная профессия и планы на жизнь

Родился Артур Грама 22 марта 1991 года в поселке Тарутино в многодетной семье, после 9 класса поступил в местный аграрный лицей, где учился три года поварскому делу. Сразу после поступления он стал безоговорочным лидером в своей группе, был очень ответственным и трудолюбивым, мечтал стать настоящим поваром. После получения диплома устроился в столовую лицея, где проявил свои кулинарные таланты. Впоследствии работал поваром в столовой Тарутинской газораспределительной компрессорной станции — рабочие были очень довольны его обедами, говорили, что «лучше и вкуснее, чем в ресторане».

В 2014 году Артур женился на любимой девушке Елене. Вскоре у них родился сыночек Максим, утешение и утешение родителей. Больше всего Артур хотел стать хорошим отцом для сына, все свободное время он посвящал ему и очень радовался его успехам. В 2020 году Артур вновь вернулся в родной аграрный лицей, но уже в качестве мастера производственного обучения поваров. Он был справедливым и рассудительным педагогом, мог к каждому найти подход, и имел среди учеников несомненный авторитет. Артура любили все. У него было много планов — как в работе, так и в жизни.

Освобождал Чернобаевку, Херсон и руководил взводом

Но в 2022 году все перечеркнула война. Со второго дня войны Артур добровольно пошел служить в роту охраны Болградского ТЦК, а в мае того же года попал на передовую.

В составе 28-й бригады Артур Грама участвовал в освобождении Николаевской области, Чернобаевки, Херсона. За выдающиеся боевые заслуги был награжден медалью «За оборону родного государства» и знаком отличия командующего Сухопутных войск ВСУ «За доблесть». В апреле прошлого года Артуру было присвоено звание младшего сержанта, и после короткого обучения он уже руководил взводом.

А потом — Бахмутское направление, поселок Курдюмовка, «ноль».

11 июля 2023 года Артур погиб, выполняя боевое задание… Семья потеряла отца, мужа, сына, брата, друзья — близкого друга.

Как вспоминают отважного героя

Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери Артура Елене Петровне Грами и его жене Елене. Безутешные женщины не сдерживали слез, потому что боль не проходит, время не лечит.

— Я видел его в самые сложные моменты, он был храбрым воином и настоящим другом, надежным человеком: если Артур рядом, я был уверен, что ничего страшного не произойдет. Он был настоящим героем, мы его будем помнить как хорошего парня, верного товарища, — сказал боевой побратим Артура Юрий Перетятько.

— Артур был моим лучшим другом, мы вместе работали в лицее, вместе проводили свободное время, семьями отмечали праздники. Он учил меня готовить, и сам очень вкусно готовил — любил это дело. Служить мы пошли вместе, так случилось, что именно я сопровождал Артура в военное подразделение как старший офицер. Я был уверен, что он вернется живым, ведь все, кого я отправлял в армию возвращались, но ему не суждено было. Мне не хватает его, наших дружеских разговоров, его советов, оптимизма. Светлая память об Артуре навсегда останется в наших сердцах, — сказал Валерий Вичев, старший офицер Болградского ТЦК.

— Мы вместе воевали, он был смелым, ответственным, дисциплинированным. Когда стал командиром взвода, очень переживал за своих солдат. Расскажу об одном случае. Мы ехали колонной на боевое задание, и начался обстрел. Снаряд попал в БМП, ехавший впереди, машина начала гореть. Артур под обстрелами первым бросился спасать ребят — двух вытащил раненых и одного погибшего, — сказал Леонид Киселар, заведующий сектором по вопросам ветеранской политики Тарутинского поселкового совета.

— Очень печально, что гибнут молодые ребята, что матери остаются без сыновей, дети без отцов, жены становятся вдовами. Низкий поклон матери Артура за то, что воспитала такого сына, и искренние соболезнования всем родным. Пусть память об Артуре будет сильнее чем смерть, — сказала Валентина Митюхина, предпринимательница, которая за свой счет изготовила мемориальную доску в честь Артура Грамы.

Много добрых слов и светлых воспоминаний об Артуре звучали в этот день от коллег, учеников и друзей военного. Закончился митинг минутой молчания и возложением цветов.