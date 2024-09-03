В память об Артуре Граму — защитнике Украины

За два с половиной года большой войны Тарутинский аграрный лицей потерял восемь своих выпускников — военнослужащих, которые защищали Украину от врага. Это Николай Курдогло, Александр Меркурьев, Василий Стратулат, Петр Самолюк, Александр Корчмарюк, Денис Котел, Виталий Димчогло, Артур Грама. Последний не только окончил поварское отделение аграрного лицея, но и впоследствии работал мастером производственного обучения поваров. Недавно на стене Тарутинского лицея открыли мемориальную доску в честь Артура Васильевича Грамы, погибшего в прошлом году. Чтобы помнили подвиг героя те, кто его знал, и знали все, кто придет сюда учиться.
На торжественный митинг собрались друзья, родные, побратимы, коллеги Артура.
Мирная профессия и планы на жизнь
Родился Артур Грама 22 марта 1991 года в поселке Тарутино в многодетной семье, после 9 класса поступил в местный аграрный лицей, где учился три года поварскому делу. Сразу после поступления он стал безоговорочным лидером в своей группе, был очень ответственным и трудолюбивым, мечтал стать настоящим поваром. После получения диплома устроился в столовую лицея, где проявил свои кулинарные таланты. Впоследствии работал поваром в столовой Тарутинской газораспределительной компрессорной станции — рабочие были очень довольны его обедами, говорили, что «лучше и вкуснее, чем в ресторане».
В 2014 году Артур женился на любимой девушке Елене. Вскоре у них родился сыночек Максим, утешение и утешение родителей. Больше всего Артур хотел стать хорошим отцом для сына, все свободное время он посвящал ему и очень радовался его успехам. В 2020 году Артур вновь вернулся в родной аграрный лицей, но уже в качестве мастера производственного обучения поваров. Он был справедливым и рассудительным педагогом, мог к каждому найти подход, и имел среди учеников несомненный авторитет. Артура любили все. У него было много планов — как в работе, так и в жизни.
Освобождал Чернобаевку, Херсон и руководил взводом
Но в 2022 году все перечеркнула война. Со второго дня войны Артур добровольно пошел служить в роту охраны Болградского ТЦК, а в мае того же года попал на передовую.
В составе 28-й бригады Артур Грама участвовал в освобождении Николаевской области, Чернобаевки, Херсона. За выдающиеся боевые заслуги был награжден медалью «За оборону родного государства» и знаком отличия командующего Сухопутных войск ВСУ «За доблесть». В апреле прошлого года Артуру было присвоено звание младшего сержанта, и после короткого обучения он уже руководил взводом.
А потом — Бахмутское направление, поселок Курдюмовка, «ноль».
11 июля 2023 года Артур погиб, выполняя боевое задание… Семья потеряла отца, мужа, сына, брата, друзья — близкого друга.
Как вспоминают отважного героя
Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери Артура Елене Петровне Грами и его жене Елене. Безутешные женщины не сдерживали слез, потому что боль не проходит, время не лечит.
— Я видел его в самые сложные моменты, он был храбрым воином и настоящим другом, надежным человеком: если Артур рядом, я был уверен, что ничего страшного не произойдет. Он был настоящим героем, мы его будем помнить как хорошего парня, верного товарища, — сказал боевой побратим Артура Юрий Перетятько.
— Артур был моим лучшим другом, мы вместе работали в лицее, вместе проводили свободное время, семьями отмечали праздники. Он учил меня готовить, и сам очень вкусно готовил — любил это дело. Служить мы пошли вместе, так случилось, что именно я сопровождал Артура в военное подразделение как старший офицер. Я был уверен, что он вернется живым, ведь все, кого я отправлял в армию возвращались, но ему не суждено было. Мне не хватает его, наших дружеских разговоров, его советов, оптимизма. Светлая память об Артуре навсегда останется в наших сердцах, — сказал Валерий Вичев, старший офицер Болградского ТЦК.
— Мы вместе воевали, он был смелым, ответственным, дисциплинированным. Когда стал командиром взвода, очень переживал за своих солдат. Расскажу об одном случае. Мы ехали колонной на боевое задание, и начался обстрел. Снаряд попал в БМП, ехавший впереди, машина начала гореть. Артур под обстрелами первым бросился спасать ребят — двух вытащил раненых и одного погибшего, — сказал Леонид Киселар, заведующий сектором по вопросам ветеранской политики Тарутинского поселкового совета.
— Очень печально, что гибнут молодые ребята, что матери остаются без сыновей, дети без отцов, жены становятся вдовами. Низкий поклон матери Артура за то, что воспитала такого сына, и искренние соболезнования всем родным. Пусть память об Артуре будет сильнее чем смерть, — сказала Валентина Митюхина, предпринимательница, которая за свой счет изготовила мемориальную доску в честь Артура Грамы.
Много добрых слов и светлых воспоминаний об Артуре звучали в этот день от коллег, учеников и друзей военного. Закончился митинг минутой молчания и возложением цветов.