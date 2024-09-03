Отключения света в Одессе: что изменилось вечером 3 сентября и как будут действовать графики завтра

Вечером 3 сентября в Одессе введены экстренные отключения света

Вечером сегодняшнего дня, согласно распоряжению «Укрэнерго», в Одессе и области введены экстренные отключения. Причиной в компании ДТЭК «Одесские электросети» называют «сетевые ограничения».

Напомним, что на время экстренных отключений графики не действуют, то есть света может не быть неопределенное время.

В случае изменения ситуации ДТЭК проинформирует об этом дополнительно.

Тех, у кого сейчас есть свет, просят использовать его максимально экономно.

Как будут отключать свет 4 сентября

Как сообщают в ДТЭК со ссылкой на данные «Укрэнерго», на завтрашний день, 4 сентября, предварительно запланированы:

00:00-05:00 – отключение одной группы;

05:00-11:00 – отключение двух групп одновременно;

11:00-15:00 – отключение одной группы;

15:00-24:00 – отключение двух групп одновременно.

Однако энергетики напоминают, что в течение дня команды «Укрэнерго» могут меняться.

Напомним, отключение одной группы предполагает 4 часа без света в сутки (то есть, согласно графику вашей группы отключений, света может не быть 2 часа утром и 2 часа вечером), а отключение двух групп означает, что без электричества потребителям придется провести 8 часов без света в сутки (света в установленные часы может не быть 3 часа – в «темно-серой» графиков, а при необходимости отключения могут затронуть и «светло-серую» зону).

Как сообщалось, отключения света были возобновлены после девятой с марта 2024 года массированной атаки россиян на энергообъекты Украины 26 августа. После этого обстрела ситуация в энергосистему страны уже вторую неделю остается довольно сложной.