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Отключения света в Одессе: что изменилось вечером 3 сентября и как будут действовать графики завтра

Отключения света в Одессе: что изменилось вечером 3 сентября и как будут действовать графики завтра

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в среду, 4 сентября 2024 года, в Украине в течение суток продолжат действовать стабилизационные отключения света. А сегодня вечером в ряде областей, в том числе и в Одесской, введены экстренные отключения.

Вечером 3 сентября в Одессе введены экстренные отключения света

Вечером сегодняшнего дня, согласно распоряжению «Укрэнерго», в Одессе и области введены экстренные отключения. Причиной в компании ДТЭК «Одесские электросети» называют «сетевые ограничения».

Напомним, что на время экстренных отключений графики не действуют, то есть света может не быть неопределенное время.

В случае изменения ситуации ДТЭК проинформирует об этом дополнительно.

Тех, у кого сейчас есть свет, просят использовать его максимально экономно.

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Как будут отключать свет 4 сентября

Как сообщают в ДТЭК со ссылкой на данные «Укрэнерго», на завтрашний день, 4 сентября, предварительно запланированы:

  • 00:00-05:00 – отключение одной группы;
  • 05:00-11:00 – отключение двух групп одновременно;
  • 11:00-15:00 – отключение одной группы;
  • 15:00-24:00 – отключение двух групп одновременно.

Однако энергетики напоминают, что в течение дня команды «Укрэнерго» могут меняться.

Напомним, отключение одной группы предполагает  4 часа без света в сутки (то есть, согласно графику вашей группы отключений, света может не быть 2 часа утром и 2 часа вечером), а отключение двух групп означает, что без электричества потребителям придется провести 8 часов без света в сутки (света в установленные часы может не быть 3 часа – в «темно-серой» графиков, а при необходимости отключения могут затронуть и «светло-серую» зону).

Как сообщалось, отключения света были возобновлены после девятой с марта 2024 года массированной атаки россиян на энергообъекты Украины 26 августа. После этого обстрела ситуация в энергосистему страны уже вторую неделю остается довольно сложной.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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