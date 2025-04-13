Этот переулок в самом центре Одессы примыкает к Дерибасовской. В своей истории он сменил множество названий. Сейчас он носит имя Ивана Луценко, доктора, который возглавил в Одессе украинское движение в начале ХХ столетия, первым поднял над городом сине-желтый флаг и погиб в бою, защищая наш город от российских большевиков.

От Колодезного до Луценко: история названий старинного переулка

У его однофамильца — маршала Жукова — нынешние историки выявили ТАКИЕ деяния, которые полностью оправдывают развенчание его как великого полководца. Да уж, наверное, завалить врага трупами своих солдат, утопить врага в реках крови своих солдат — это далеко не самый оптимальный вариант достижения победы.

Особенно активно маршал швырял в мясорубку украинцев, так что вполне объяснимо то, что в украинской Одессе проспект маршала Жукова переименовали в проспект Небесной сотни. Но вот с вице-адмиралом Жуковым ситуация, похоже, совсем иная. И переулок вблизи Дерибасовской в Одессе, носивший его имя, переименовали, вероятно, по типу «ничего личного», в силу необходимости выполнения закона о декоммунизации.

Отметим, что ранее этот переулок был Колодезным (рядом, на Греческой площади, был колодец) , потом Крамаревским, Ширяевским (в честь владельцев домов в этом переулке) и даже Дерибасовским с 1869 года (в месте его стыковки с Дерибасовской улицей расположен знаменитый пивбар «Гамбринус»). В 1875 году переулку вернули первоначальное название — Колодезный. Имя Жукова ему присвоили в 1957 году, когда вице-адмирал умер в Одессе.

Вице-адмирал Жуков командовал обороной Одессы от фашистов

А родился Гавриил Васильевич Жуков в 1899 году в Самарской области. Окончил мореходное училище, в годы Гражданской войны был на стороне красных, командовал канонерскими лодками Волжской военной флотилии. В 1925 году окончил училище командного состава, служил на Черном море. Был советником в Испании в годы Гражданской войны там (1936-37). Затем пару лет командовал крейсером на Балтфлоте.

В 1940 году, в канун войны, стал командиром Одесской военно-морской базы. В августе 1941 года был образован Одесский оборонительный район, его командующим назначили контр-адмирала Жукова. Он командовал Приморской армией, оборонявшей город, кораблями военно-морской базы и перестройкой одесских предприятий на военный режим. Затем занимался планированием эвакуации войск, которая была завершена 16 октября 1941 года. В январе 1945-го Жуков, уже будучи вице-адмиралом, вновь стал командиром Одесской военно-морской базы.

Кстати, если точно упоминать все переименования этого переулка, то следует знать, что в 1957 году вначале его по чьей-то ошибке назвали «контр-адмирала Жукова», понизив человека в звании. Такая уж, похоже, странная судьба у переулков. Аналогичный случай был в Херсоне, когда небольшому, ранее безымянному переулку, где была центральная проходная нашего огромного бюджетобразующего ХСЗ — судостроительного завода — присвоили имя ВычеГЖанина, некогда главного сварщика ХСЗ. Где-то кто-то «прощелкал клювом», и сессия горсовета утвердила название ВычеЖГанина. Почти год(!) ушел у чиновников на то, чтобы после обращения автора этих строк исправить эту «опечатку». Это, видать, стандарт: с Жуковым ошибку допустили в марте 1957-го, а исправили в январе 1958-го.

Гавриил Жуков после службы на разных морях-океанах в 1948 году вновь вернулся в Одессу — начальником Одесского высшего мореходного училища. В 1951 году он подал в отставку по болезни. Умер он в 1957 году. Похоронен на Втором Христианском кладбище Одессы.

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Доктор Луценко лечил людей бесплатно

Ну а сейчас это переулок Ивана Луценко. Этот украинский врач-гомеопат, политический и военный деятель, историк козацкой поры родился в селе Полтавской губернии в 1863 году. После гимназии получил университетское военно-медицинское образование, служил военным врачом. В 1892-м на Кубани боролся с холерой, затем с эпидемией куриной слепоты (это проблемы со зрением у людей) в Бессарабии, на базе этих ситуаций подготовил докторскую диссертацию.

С 1893 жил в Одессе, был приватным врачом, состоял в Обществе одесских врачей, где выступал с докладами по нетрадиционной медицине (гомеопатии). Несмотря на резкую полемику, продвигал эту тему не только в Одессе, бесплатно принимая людей в открытых Обществом больнице и амбулатории, но и во всероссийском масштабе. Публиковал свои работы, переводил иностранных авторов. Его публикации касались темы лечения кори, скарлатины, дифтерита, брюшного тифа, холеры — Луценко был универсалом.

Памятен Иван Митрофанович и как деятель украинского национального движения. В начале 1900-х был в руководстве Украинской народной партии и имел среди одесситов настолько высокий авторитет​, что в 1905 году на выборах первого в истории города Совета рабочих депутатов его ПОПРОСИЛИ войти в него.

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Лидер украинской Одессы

Был Иван Митрофанович одним из организаторов в Одессе и первым председателем украинского культурологического общества «Просвіта.» Проявил он себя и в роли издателя: в 1906 г. увидел в Одессе свет №1 его газеты «Народное дело». Его обещание сделать газету рупором борьбы за интересы крестьян и рабочих, за их права пришлось не по душе власть придержащим, и №1 этой украинской газеты стал последним.

В 1910 году его избрали главой тогда только появившегося в Одессе «Украинского клуба». Весной 1917 года родилась Украинская партия социалистов-самостоятельцев. Луценко стал ее зампредседателя.

Исторический факт: это он распорядился впервые поднять украинский флаг- символ государственности — в Одессе. Вот вкратце отзывы о Луценко вошедших в Историю Украины его современников.

Владимир Винниченко, первый Глава Директории УНР:»…хотел возродить старое казачество и перестроить всю Украину на казацкий лад. Он был каким-то фанатиком, любил все украинское…».

Павел Скоропадский (гетман Украины, сменивший на политической арене Грушевского): «Луценко — фанатик, ненавидевший все русское». Потом было восстание против Скоропадского, в котором участвовал Луценко, потом он командовал вошедшими в Одессу в декабре 1918-го войсками Директории УНР. Они вскоре были вынуждены отступить. В бою с красными Иван Луценко погиб. В 2024 году 43-й отдельный полк связи ВСУ получил почётное наименование «имени Ивана Луценко».

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Смотрите также видео на ютуб-канале «Одесской Жизни», посвященные переименованиям улиц в Одессе:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

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