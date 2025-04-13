При этом, судя по опубликованному видео, некоторых одесситов возмутили такие действия.

«Больше проблем нет?» – поинтересовался мужчина за кадром.

Чем закончилась стычка, неизвестно.

Как рассказала глава и основательница некоей молодежной организации «Робимо вам нерви» Катерина Мусиенко, таким нетривиальным образом активисты решили «подготовить памятник Пушкину к Пасхе».

«Сегодня активисты «Робимо вам нерви» подготовили памятник Пушкину к Пасхе. Тем самым четко дали знать, что сам деятель хочет встречать этот праздник в музее. Соблюдаем украинские пасхальные традиции – выносим из дома весь хлам!», – написала активистка у себя в Facebook.

При этом она заявила, что «историю оккупации московской империей, а затем советским союзом следует изучать по учебникам и экспозициям в музеях».

«Достопримечательностям колониального прошлого не место на улицах украинского города», – уверена глава молодежной организации.

По ее мнению, горсовет, имея полномочия на снос памятника «московскому деятелю», не только игнорирует свои обязанности, но и даже посмел обновить фасад памятника и высаживает у него клумбы.

«Давайте вместе поможем Труханову найти технику, чтобы снести маркер «русского мира» в центре Одессы! Срывайте номер с объявления «Ищу бульдозер» и звоните мэру, чтобы ускорить процесс!», – призывает Мусиенко.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе продолжается дискуссия о месте установки памятника выдающейся украинской поэтессе Лесе Украинке.

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Фото – скриншот с видео организации «Робимо вам нерви»