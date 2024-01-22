Как выглядит украинская Одесса в День Соборности (фоторепортаж)

Сегодня, когда каждый метр украинской земли приходится отстаивать ценой жизни наших людей, идея соборности является залогом выживания и существования нации. Об этом хорошо знают в Одессе, лучшие сыновья которой защищают единство Украины на фронте.

В Одессе сегодня не было особых торжественных мероприятий — так происходит в последние два года. По традиции в парке им. Т. Г. Шевченко состоялось возложение цветов к памятнику поэта.

Одесситы украсили фасады домов желто-синими флагами, которые в это пасмурный январский день имеют особый смысл.

Корреспондентка издания «Одесская жизнь» прошлась по улицам Одессы, чтобы все увидеть своими глазами и показать читателям.

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