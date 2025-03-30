Сирота и медалист

Склифосовский не только учился в одесской гимназии №2, но и, впоследствии, став маститым врачом, работал завотделением хирургии в горбольнице. В Одессе приобрел репутацию талантливого хирурга, активно публиковался в научных журналах. Но обо всем по порядку…

Николай Васильевич Склифосовский родился в 1836 году, 6 апреля, на хуторе вблизи города Дубоссары Тираспольского уезда в многодетной семье мелкопоместного дворянина. Он был 9-м ребенком в семье из 12 детей. После смерти жены Василий Склифосовский в период эпидемии холеры в Дубоссарах был вынужден младших из 12 детей отдать в одесский приют, а вскоре сам заболел и умер. Среднее образование Николай получил в одесской гимназии №2, окончил ее с медалью в 1854 году. Во время учебы зарабатывал частными уроками. Возможно, судьбы родителей и подсказали ему будущую профессию.

Вернулся из Москвы в Одессу

Поступил в 1855 году на медицинский факультет МГУ. Жил на стипендию от Одесского приказа общественного призрения. Был одним из лучших студентов, плотно интересовался хирургией. Окончил университет с отличием, вернулся в Одессу, работал в хирургии горбольницы.

Через несколько лет ему предложили пост главврача, но он отказался, предпочитая практическую работу. Ученую степень доктора медицины получил в Харьковском университете в 1863 году. В следующем году был командирован за границу, два года работал в Германии, во Франции, в Англии и Шотландии.

Вернулся в Одессу, стал завотделением хирургии в горбольнице. В Одессе приобрел репутацию хирурга «от бога», часто публиковался в профессиональных журналах. Выпустил целую серию трудов, и в результате в начале 1870 года по рекомендации самого Пирогова был приглашен на кафедру хирургии в Киевский университет.

Склифосовский на войне

Склифосовский участвовал в нескольких войнах: австро-прусской войне (1866-1868) в составе прусской армии как полковой врач во время загранкомандировки, франко-прусской войне (1870-1871) – хирург в госпиталях, сербско-черногорско-турецкой войне (1876) и русско-турецкой войне (1877-1878) военно-полевым хирургом, хирургом-консультантом госпиталей, ведущим хирургом армии.

Практический опыт (через его руки прошло более 10 тысяч раненых), накопленный в этих войнах, позволил Склифосовскому значительно усовершенствовать способы и методы хирургического лечения огнестрельных ранений и переломов. Он стал знаковым военно-полевым хирургом своей эпохи.

Евангелист стерильности

Склифосовский по европейскому опыту внедрил антисептику: обязал врачей и всех участвующих в операциях надевать чистые халаты, тщательно мыть и обеззараживать руки, стерилизовать операционные помещения и медицинские инструменты.

Это минимализировало осложнения после операции и заражения крови, распространенные в то время. До этого стерильность в россии считалась необязательной и даже вредной. От практики он не отходил: в 1879 году Склифосовский впервые в стране успешно (с благоприятным исходом) прооперировал больного с раком пищевода.

Врач от Бога

Да, это был великий, от Бога, врач – и как практик, и как организатор. Свыше 70 научных работ по медицине! Он внедрил в хирургию антисептики для активного обеззараживания ран. Он первым в мире применил раствор кокаина для обезболивания при операциях во рту.

Он сам создал аппарат для поддержки наркоза во время операции. Это позволило пролонгировать операции, ведь ранее без добавки наркоза даже в сложных случаях время операции было лимитировано считанными минутами. А еще он внедрил в хирургию рентгенологию.

Семейные трагедии

Но, как часто бывает, «сапожник без сапог». Его семейная жизнь – отдельная тема. Первой его потерей после смерти родителей стала гибель от тифа его первой жены: она умерла в 24 года, будучи матерью троих его детей. Пережил великий медик и одного из них: Константин Николаевич (1869-1892), юрист, скончался от воспаления легких.

Вторая жена стала матерью его 6 детей. Уже после смерти Склифосовского она вместе с одной из дочерей были убиты большевиками в имении Яковцы на Полтавщине в октябре 1919 года. Их предали жестокой смерти, и это при том, что имелась охранная грамота за подписью ленина: мол, семью Склифософского не трогать. Пережил Врач трех сыновей от этого брака…

В 1902 году из-за инсульта он отошел от дел, поселился в Яковцах. Когда немного полегчало, занялся садоводством. Дети из построенной им за свои средства сельской школы практиковались под его контролем в школьном саду, куда он дарил множество саженцев.

Также активно занимался общественной деятельностью, избирался мировым судьей. Увы, улучшение было недолгим, и 30 ноября 1904 года, Николай Склифосовский скоропостижно скончался в возрасте 68 лет. Похоронили его на погосте села Яковцы.

На его памятнике надпись: «Светя другим, сгораю сам». Что ж, это соответствует фактам прожитой им жизни…

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