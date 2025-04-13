Россияне ударили баллистикой по Сумам: десятки погибших и раненых

Очередной циничный удар российской баллистической ракеты пришелся утром воскресного праздничного дня по городу Сумы. «Истинные христиане» целенаправленно целились в самый центр города, именно тогда, когда на улицах было много людей и кто-то шел в церковь отпраздновать Вербное воскресенье…

«Ужасный удар русской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим.

По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может поступать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким», – прокомментировал произошедшее президент Владимир Зеленский.

Он также отметил, что на российский террор нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех, кто хочет окончания этой войны и бесконечных убийств.

«Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист», – написал в соцсетях Зеленский.

По предварительных данным, на данный момент известно о 21 погибшем и по меньшей мере 20 раненых.

«Люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах… Сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник», — прокомментировал глава МВД Игорь Клименко.

Сейчас на месте трагедии идет спасательная операция. Работают все необходимые службы. Следователи и криминалисты собирают доказательства очередного жестокого военного преступления России против гражданского населения.

По обновленным данным, количество пострадавших в Сумах выросло до 83 человек.

Официальная информация: 13 апреля 2025 года, ориентировочно в 10:20 совершен ракетный удар (два взрыва, предварительно «Искандер-М») по городу Сумы, предварительно, по конгресс-центру Сумского государственного университета.

По предварительной информации, 21 человек погиб, 83 ранены, из них 5 детей.

На месте работают оперативные службы.

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