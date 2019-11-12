В Одессе открыли мемориальную доску ученому, сыгравшему в фильме «Броненосец Потемкин» (фото)

На одном из корпусов Одесского национального университета им. И.И. Мечникова на ул. Пастера появилась мемориальная доска одесскому ученому-физику Аббе Ефимовичу Глауберману.

Как рассказали в ОНУ, профессор Абба Глауберман (1917-1974) родился в Варшаве, окончил Одесский университет, остался в аспирантуре, работал на кафедрах теоретической и молекулярной физики.

С 1966 года — доктор физических наук, исследователь щелочно-галлоидных кристаллов, разработчик теории, объясняющей структуру центров скрытого изображения в фотографии, автор учебников и учебных пособий.

Он руководил НИИ физики ОНУ имени И.И. Мечникова. При его участии открыт физический факультет в г. Львове. Ученый написал первый учебник по квантовой механике для студентов университетов на украинском языке (1962 г.).

Судьба ученого сложилась так, что во время Второй мировой войны он попал в плен к фашистам, бежал из плена и воевал вместе с белорусскими партизанами.

Абба Глауберман известен и в истории кино, причем в качестве артиста. Будучи восьмилетним мальчиком, он снялся в фильме, потрясшем весь мировой кинематограф — «Броненосце Потемкине» Сергея Эйзенштейна. Он сыграл в фильме трагический образ мальчика, затоптанного толпой.

В пресс-службе ОНУ сообщают со ссылкой на рассказ сына Аббы Глаубермана Михаила: «Сергей Эйзенштейн искал кандидатов на роль в одесских дворах. В одном из них ребята играли в футбол. Мяч как раз летел в ворота, и голкипер одной из команд растянулся в падении. Это был мой отец. Режиссер попросил мальчика упасть еще раз, затем взял разрешение у его родителей и отвез Аббу на съемочную площадку».

Фото автора, odessa-memory.info и из открытых источников

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