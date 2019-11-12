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Новости Одессы и Одесской области

Одесский центр семейного права поможет морякам решить вопросы на берегу

Одесский центр семейного права поможет морякам решить вопросы на берегу

Профессия моряка привлекает не только жителей приморских городов. Хорошая зарплата, желание посмотреть мир и романтика открытого моря все чаще привлекает молодых людей и тех, кто по разным причинам решил сменить профессию и уйти в море. Что делать, если на берегу возникли вопросы, которые необходимо решить, когда моряк в рейсе, рассказали в Одесском центре семейного права.

Работа моряка предполагает частые поездки, в том числе за границу. Часто на берегу возникают нерешенные дела, которые можно доверить только профессионалам. И чаще всего это юридические вопросы находятся в сфере семейного права.

Проблемы, с которыми сталкиваются моряки, и их решение

Одесский центр семейного права оказывает юридическую помощь морякам уже более десяти лет. Уходя в рейс моряк может доверить юристам компании вопросы, связанные с расторжением брака, разделом имущества при разводе, а также защитой прав моряка в случае, если бывшая жена хочет взыскать алименты или лишить отца родительских прав.

Специалисты Одесского центра семейного права рассказывают, что попытки лишить моряков родительства происходят довольно часто. Это происходит из-за специфики работы: довольно часто моряк находится в море полгода или больше и не может принимать участия в воспитании ребенка. По разным причинам бывшие жены предпринимают попытки лишить отцов родительства и взыскать алименты даже несмотря на то, что отец сам продолжает поддерживать семью и помогать детям и хочет участвовать в их воспитании.

Все эти и другие вопросы семейного права специалисты Центра помогают решать дистанционно, даже если моряк находится в рейсе. «Именно нам моряки Одессы, Киева, Николаева и других городов доверяют решение своих юридических вопросов и защиту своих прав. Благодаря современным технологиям сегодня можно решить большинство из них без присутствия клиента, в том числе получить подпись под документами с помощью электронного ключа», — рассказали в Центре семейного права Одессы.

Как поручить решение своих проблем специалистам Центра

Чтобы перепоручить решение своих юридических вопросов компании необходимо:

  • оставить заявку на сайте или позвонить по указанным телефонам (консультация по телефону — бесплатная);
  • получить консультацию (стоимость 300 гривен);
  • получить расчет стоимости услуги «под ключ» и заключить договор;
  • довериться профессионалам и спокойно уходить в рейс.

После этого можно спокойно идти в море, зная, что все вопросы будут решены с учетом интересов моряка.

«Семейное право — очень сложная и деликатная сфера юриспруденции. Каждое дело требует не только квалификации юриста, но и индивидуального подхода и разбора каждой конкретной ситуации. Мы занимаемся именно этим правом, у нас огромный опыт, именно поэтому моряки обращаются по семейным вопросам в Одесский центр семейного права», — рассказали эксперты Центра.

Контакты:

  • г.Одесса ул.Канатная, 28
  • (063) 072 90 58, (048) 772 52 66
  • info@ocsp.com.ua

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