Одесский центр семейного права поможет морякам решить вопросы на берегу

Профессия моряка привлекает не только жителей приморских городов. Хорошая зарплата, желание посмотреть мир и романтика открытого моря все чаще привлекает молодых людей и тех, кто по разным причинам решил сменить профессию и уйти в море. Что делать, если на берегу возникли вопросы, которые необходимо решить, когда моряк в рейсе, рассказали в Одесском центре семейного права.

Работа моряка предполагает частые поездки, в том числе за границу. Часто на берегу возникают нерешенные дела, которые можно доверить только профессионалам. И чаще всего это юридические вопросы находятся в сфере семейного права.

Проблемы, с которыми сталкиваются моряки, и их решение

Одесский центр семейного права оказывает юридическую помощь морякам уже более десяти лет. Уходя в рейс моряк может доверить юристам компании вопросы, связанные с расторжением брака, разделом имущества при разводе, а также защитой прав моряка в случае, если бывшая жена хочет взыскать алименты или лишить отца родительских прав.

Специалисты Одесского центра семейного права рассказывают, что попытки лишить моряков родительства происходят довольно часто. Это происходит из-за специфики работы: довольно часто моряк находится в море полгода или больше и не может принимать участия в воспитании ребенка. По разным причинам бывшие жены предпринимают попытки лишить отцов родительства и взыскать алименты даже несмотря на то, что отец сам продолжает поддерживать семью и помогать детям и хочет участвовать в их воспитании.

Все эти и другие вопросы семейного права специалисты Центра помогают решать дистанционно, даже если моряк находится в рейсе. «Именно нам моряки Одессы, Киева, Николаева и других городов доверяют решение своих юридических вопросов и защиту своих прав. Благодаря современным технологиям сегодня можно решить большинство из них без присутствия клиента, в том числе получить подпись под документами с помощью электронного ключа», — рассказали в Центре семейного права Одессы.

Как поручить решение своих проблем специалистам Центра

Чтобы перепоручить решение своих юридических вопросов компании необходимо:

оставить заявку на сайте или позвонить по указанным телефонам (консультация по телефону — бесплатная);

получить консультацию (стоимость 300 гривен);

получить расчет стоимости услуги «под ключ» и заключить договор;

довериться профессионалам и спокойно уходить в рейс.

После этого можно спокойно идти в море, зная, что все вопросы будут решены с учетом интересов моряка.

«Семейное право — очень сложная и деликатная сфера юриспруденции. Каждое дело требует не только квалификации юриста, но и индивидуального подхода и разбора каждой конкретной ситуации. Мы занимаемся именно этим правом, у нас огромный опыт, именно поэтому моряки обращаются по семейным вопросам в Одесский центр семейного права», — рассказали эксперты Центра.

Контакты:

г.Одесса ул.Канатная, 28

(063) 072 90 58, (048) 772 52 66

info@ocsp.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.