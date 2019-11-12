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Новости Одессы и Одесской области

Угадай, какой цвет: в центре Одессы светофор спрятался за дорожными знаками (фото)

Угадай, какой цвет: в центре Одессы светофор спрятался за дорожными знаками (фото)

Раньше перекресток на пересечении улиц Ришельевской и Базарной был нерегулируемым.

В связи с этим там достаточно часто случались дорожно-транспортные происшествия.

Горожанам пришлось долго и настоятельно просить, чтобы в этом месте установили светофор.

Наконец, к одесским автолюбителям прислушались: на перекрестке появилось оптическое устройство.

Однако, к разочарованию водителей, светофор закрепили так, что его с трудом можно разглядеть за висящими у дороги знаками.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает trassae95.com.

Некоторые одесситы подшучивают над ситуацией, отмечая, что коммунальщики решили развлечь водителей, задумав для них своеобразный квест. Другие сетуют, что, несмотря на появление регулирующего устройства, ездить на этом участке по-прежнему небезопасно.

Фото: trassae95.com

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