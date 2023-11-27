Как изменится прожиточный минимум украинцев в 2024 году

Прожиточный минимум на одного человека в 2023 году составляет 2589 грн. С 1 января 2024 прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц увеличивается до 2920 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения установлены следующие уровни:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 грн ;

; детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 грн ;

; трудоспособных лиц – 3028 грн ;

; трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 грн ;

; трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, – 2102 грн ;

; трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 1600 грн;

лиц, утративших трудоспособность – 2361 грн.

Ранее украинское правительство заложило в бюджет следующего года повышение прожиточного минимума для всех категорий населения, в том числе и для лиц, утративших трудоспособность.

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Источник: УНИАН