Зарплаты украинцев еще вырастут: когда и насколько

По данным кадровых порталов, рост средних зарплат можно наблюдать уже сейчас: с лета они увеличились в ряде областных центров Украины. А Центр общественного мониторинга и контроля собрал прогнозы, сколько мы будем зарабатывать в 2024-2026 годах.

В 2026 году средняя зарплата должна составить 30 тысяч

Если верить расчетам чиновников, в следующие три года средние зарплаты украинцев должны вырасти, по крайней мере, на треть. Так, в 2024 году средняя зарплата должна достичь 21 809 грн, в 2025 году — 25 732 грн, а в 2026-м — 30 260 грн.

Рост зарплат уже начался: по данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17 937 грн.

Самые высокие зарплаты зафиксировали в сфере информации и телекоммуникаций: около 37 542 грн (+20,3% по сравнению с третьим кварталом 2022 года). Наименьший уровень средней заработной платы – в сфере библиотечного, архивного и музейного дела – 11 373 грн (+9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Более скромные оценки заработков украинцев обнародовал Пенсионный Фонд Украины. Там сосчитали средние зарплаты граждан, с которых те платили страховые взносы. В июле эти показатели достигали 13 996 грн, в августе – 13 778 грн, а в сентябре – 14 518 грн.

«Съест» ли инфляция зарплаты украинцев?

Изменение в зарплатах украинцев можно проследить по данным кадрового портала Work.ua. Судя по описанию вакансий, размещаемых на портале работодателями, среди крупных городов самая высокая средняя зарплата на конец декабря в Киеве – 21 500 грн. В то время как летом она в среднем достигала 20 тыс. грн.

Во Львове зарплаты с 17 500 выросли до 20 тыс. грн, в Днепре и Одессе – до 18 тыс. грн, в Ужгороде – до 18 500 грн.

Зарплата в Сумах выросла с 13 тыс. до 14 400 грн, но все равно осталась самой низкой среди украинских областных центров.

При этом росту доходов украинцев может помешать инфляция, которая способна просто «съедать» все приросты в жалованье. Но в Кабмине помимо роста зарплат обещают также замедление инфляции в следующие 3 года. Прогнозируют, что индекс потребительских цен в среднем по отношению к предыдущему году составит: 108,5 – в 2024-м, 108,3 – в 2025-м и 107,7 – в 2026 году.

Раньше мы рассказывали, какой должна быть минимальная зарплата в Украине.