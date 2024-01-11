Какие изменения ждут украинских пенсионеров в 2024 году

Соответственно, возрастут и пенсии. Сколько будут получать украинские пенсионеры в этом году, следует ли рассчитывать на индексацию и какие изменения в получении социальных выплат вступили в силу с началом нового года – объясняет Центр общественного мониторинга и контроля.

Пенсии-2024: какими они будут

В первый день 2024 года в Украине выросли два ключевых показателя – прожиточный минимум и минимальная зарплата. Размер минимального оклада украинцев за год изменится дважды: с 1 января он составит 7 100 грн (в 2023-м – 6 700 грн), а с 1 апреля – 8 000 грн. Поэтому вырастет и прожиточный минимум: по сравнению с 2023 годом он повысится на 331 грн до 2 920 грн.

Минимальная пенсия с 1 января выросла на 268 грн. (12,8%) и теперь составляет 2 361 грн. Соответственно, выросла и максимальная пенсия, которая не может превышать десять минимальных – до 23610 грн. У пенсионеров старше 65 лет, имеющих полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 – для мужчин), пенсия, которая не может быть меньше 40% «минималки», возрастет до 2 840 грн. Доплаты к пенсии за сверхурочный стаж или особые заслуги также увеличатся: за каждый год сверхурочного стажа – на 2,68 грн, за орден или почетное звание «заслуженный» – на 54 грн, за почетное звание «народный» – на 108 грн. Пересчет всех пенсий будет произведен автоматически.

Какие изменения по стажу нас ждут в 2024-м

А вот тем украинцам, которые только выходят на пенсию, правительство подготовило не очень хорошие новости: с каждым годом требования по стажу будут расти. С 2024 года для ухода на пенсию в 60 лет необходимо иметь от 31 года страхового стажа (ранее – 30). Для выхода на пенсию в 63 года этот стаж должен составлять не менее 21 года, а для выхода в 65 лет – не менее 15 лет. Кто не имеет 15 лет страхового стажа, в 65 лет получит от государства социальную помощь, объем которой будет зависеть от уровня доходов. Но выплата не будет превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, то есть 2361 грн.

Если же человек не имеет достаточно стажа для выхода на пенсию, его можно докупить или доработать, напоминают в Пенсионном фонде. Один месяц страхового стажа обойдется в 2948 грн, соответственно, один год – в 35376 грн.

Будет ли индексация пенсий в этом году?

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и неопределенность с международной финансовой помощью Украине, пенсии будут выплачиваться вовремя, заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Более того, в марте-апреле ожидают индексации пенсий. Но какой она будет – пока неизвестно. По предварительным расчетам, пенсионеры могут получить увеличение выплат в пределах 7%. Впрочем, по словам премьер-министра, правительство готовит законопроект по изменению механизма индексации. В частности, предлагают внедрить разные коэффициенты для разных категорий пенсионеров. А значит и выплаты вырастут неравномерно: вышедшие на отдых недавно украинцы могут получить меньшее повышение, чем люди, которые уже давно на пенсии. Так в Правительстве стремятся выровнять диспропорцию в пенсиях между гражданами, когда вышли на пенсию в разное время.