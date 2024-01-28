Новости Одессы и Одесской области

Выплаты переселенцам продлили до 1 марта

Выплаты переселенцам продлили до 1 марта

Социальные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) продлили до 1 марта 2024 года. Речь идет о ежемесячной помощи на проживание в размере 3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей и 2000 гривен для всех остальных.

Об этом заявила глава Министерства соцполитики Оксана Жолнович.

«Учитывая зимний период, трудности с поиском работы и еще ряд обстоятельств, мы совместно с Кабинетом Министров решили продлить выплаты всем внутренне перемещенным лицам еще на месяц»,

– сказала министр.

С 1 марта 2024 года соцвыплаты продлят переселенцам следующих категорий:

  • пенсионерам, у которых пенсия меньше 9444 гривен;
  • людям с инвалидностью 1 и 2 групп;
  • детям-сиротам.

Выплаты этим категориям будут продолжены автоматически.

Напомним, с 1 августа 2023 года выплаты переселенцам продлили на полгода, то есть по 31 января 2024 года включительно.

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Фото РБК-Украина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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