Выплаты переселенцам продлили до 1 марта

Социальные выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) продлили до 1 марта 2024 года. Речь идет о ежемесячной помощи на проживание в размере 3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей и 2000 гривен для всех остальных.
Об этом заявила глава Министерства соцполитики Оксана Жолнович.
«Учитывая зимний период, трудности с поиском работы и еще ряд обстоятельств, мы совместно с Кабинетом Министров решили продлить выплаты всем внутренне перемещенным лицам еще на месяц»,
– сказала министр.
С 1 марта 2024 года соцвыплаты продлят переселенцам следующих категорий:
- пенсионерам, у которых пенсия меньше 9444 гривен;
- людям с инвалидностью 1 и 2 групп;
- детям-сиротам.
Выплаты этим категориям будут продолжены автоматически.
Напомним, с 1 августа 2023 года выплаты переселенцам продлили на полгода, то есть по 31 января 2024 года включительно.
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Фото РБК-Украина