Выплаты переселенцам продлили до 1 марта

Лечение и реабилитация военных в Одессе: куда обращаться, и какие условия Всеукраинское добровольческое объединение «Служба підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів «Альвіс» реализует в Одессе проект бесплатной помощи воинам, работникам ГСЧС и их семьям. «Одесская жизнь» узнавала у херсонских волонтеров, какую именно помощь и на каких условиях они оказывают. ПОДРОБНЕЕ

«Я бомж с двумя детьми»: как после атак на Одессу живут владельцы пострадавших домов? (видео) В ночь на 25 января вражеские дроны рф в очередной раз атаковали жилые дома Одессы. К несчастью, за последнее время по гражданской инфраструктуре города «прилетало» уже не единожды. Только во время ракетного обстрела 29 декабря было повреждено 21 здание, а 5 человек тогда погибли. Новости о новых разрушениях приходят почти каждую неделю, но помогают ли местные власти тем, кто пострадал ещё месяц назад? Как сейчас живут в пострадавших домах? Мы спросили об этом жителей Картамышевской, 14 и управляющей ЖК «Милос» (Клубничный переулок, 24). ПОДРОБНЕЕ

Коммуналка и помощь: почему эти вопросы переселенцы чаще решают с юристами Именно такой вопрос задала новая жительница Балтской громады во время опроса изданием «Одесская жизнь» в группе внутренне перемещенных лиц в Вайбере. Около двадцати переселенцев отметили, что также получают квитанции из мест своего постоянного проживания. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатная юридическая помощь для переселенцев в Рени: как получить и куда обращаться Все, кто приехал в Ренийскую громаду из других регионов Украины вследствие военных действий, имеют право на бесплатную первичную и вторичную правовую помощь, которую оказывают юристы Ренийского бюро правовой помощи. ПОДРОБНЕЕ