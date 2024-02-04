Какие пенсии платят в Украине?

Большинство же пенсий далеко не всегда дотягивают до среднего уровня. Вот обновленные данные:

до 2000 гривен получают 64,60 тысячи (0,6%) пенсионеров;

от 2001 до 3000 гривен – 3,06 миллиона (29,1%);

от 3001 до 4000 гривен – 2,23 миллиона (21,3 %);

от 4001 до 5000 гривен – 1,57 миллиона (14,9%);

от 5001 до 10 000 гривен – 2,4 4 миллиона (23,2%);

более 10 000 гривен – 1,15 миллиона (10,9%).

Как это ни печально, но почти 30% пенсионеров до сих пор получают пенсию не выше 3000 гривен. По сравнению с прошлым годом, ситуация несколько улучшилась: таких пенсионеров стало меньше на 10%. А 65% пенсионеров получают пенсию до 5 тысяч гривен.

Кстати, количество пенсионеров в Украине сегодня составляет чуть более 10 миллионов 516 тысяч человек.

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