Какие пенсии платят в Украине?

На сегодняшний день средний размер пенсии составляет 5385,25 гривны. Его определяют, сложив большие и маленькие выплаты и поделив на общее количество пенсионеров. Это как «средняя температура по палате».
Большинство же пенсий далеко не всегда дотягивают до среднего уровня. Вот обновленные данные:
- до 2000 гривен получают 64,60 тысячи (0,6%) пенсионеров;
- от 2001 до 3000 гривен – 3,06 миллиона (29,1%);
- от 3001 до 4000 гривен – 2,23 миллиона (21,3 %);
- от 4001 до 5000 гривен – 1,57 миллиона (14,9%);
- от 5001 до 10 000 гривен – 2,4 4 миллиона (23,2%);
- более 10 000 гривен – 1,15 миллиона (10,9%).
Как это ни печально, но почти 30% пенсионеров до сих пор получают пенсию не выше 3000 гривен. По сравнению с прошлым годом, ситуация несколько улучшилась: таких пенсионеров стало меньше на 10%. А 65% пенсионеров получают пенсию до 5 тысяч гривен.
Кстати, количество пенсионеров в Украине сегодня составляет чуть более 10 миллионов 516 тысяч человек.
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