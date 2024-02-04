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Какие пенсии платят в Украине?

Какие пенсии платят в Украине?

На сегодняшний день средний размер пенсии составляет 5385,25 гривны. Его определяют, сложив большие и маленькие выплаты и поделив на общее количество пенсионеров. Это как «средняя температура по палате».

Большинство же пенсий далеко не всегда дотягивают до среднего уровня. Вот обновленные данные:

  • до 2000 гривен получают 64,60 тысячи (0,6%) пенсионеров;
  • от 2001 до 3000 гривен – 3,06 миллиона (29,1%);
  • от 3001 до 4000 гривен – 2,23 миллиона (21,3 %);
  • от 4001 до 5000 гривен – 1,57 миллиона (14,9%);
  • от 5001 до 10 000 гривен – 2,4 4 миллиона (23,2%);
  • более 10 000 гривен – 1,15 миллиона (10,9%).

Как это ни печально, но почти 30% пенсионеров до сих пор получают пенсию не выше 3000 гривен. По сравнению с прошлым годом, ситуация несколько улучшилась: таких пенсионеров стало меньше на 10%. А 65% пенсионеров получают пенсию до 5 тысяч гривен.

Кстати, количество пенсионеров в Украине сегодня составляет чуть более 10 миллионов 516 тысяч человек.

Читайте также: За какие ошибки в трудовой книжке могут не засчитать страховой стаж.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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