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Как на Одещине в течение 2023 года изменились цены на пищевые продукты, одежду, лекарства

Как на Одещине в течение 2023 года изменились цены на пищевые продукты, одежду, лекарства

В 2023 году индекс инфляции по Одесской области составил 104,0% (по Украине – 105,1%). В течение года с ценами, особенно на продукты, были качели – фрукты и овощи дешевели в сезон, но дорожали на зиму.

Информацию о ценовой политике на товары и услуги в течение 2023 года предоставили в Главном управлении статистики в Одесской области

На продукты питания и безалкогольные напитки цены выросли на 2,6%.

Среди подорожавших на 2,5% пищевых продуктов больше всего (на 8,5%) повысились цены на мясо и мясопродукты, в том числе на:

  • говядину – на 24,5%,
  • свиную вырезку – на 19,4%,
  • отдельные порционные куриные части – на 16,1%.

Овощи повысились в цене на 6,1%, из них:

  • кабачки – в 2,1 раза,
  • картофель – в 1,5 раза,
  • грибы – на 31,3%,
  • консервированные овощи – на 23,5%.

Однако подешевели:

  • репчатый лук — на 49,5%,
  • морковь — на 46,8%,
  • сладкий перец – на 44,2%,
  • баклажаны – на 32,2%,
  • белокочанная капуста — на 13,6%,
  • бобовые – на 6,9%,
  • свекла – на 3,5%.

Цены на молоко, творог и яйца выросли на 2,6%, в том числе:

  • рассольные сыры – на 20,2%,
  • сливки – на 13,1%,
  • сметанную жирностью до 15% включительно – на 11,4%.

В то же время яйца стали дешевле на 11,7%.

Рыба и продукты из рыбы повысились в цене на 2,0%, из них:

  • филе красной рыбы – на 8,0%,
  • соленая несколько – на 7,7%,
  • мороженая рыба – на 4,4%.

Однако подешевели:

  • крабовые палочки – на 3,2%,
  • живая, охлажденная рыба – на 2,0%.

Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия подорожали на 1,6%.

Наибольший рост цен зафиксирован на:

  • карамель – на 13,6%,
  • мороженое – на 11,8%,
  • зефир – на 7,5%.

Цены на фрукты снизились на 5,8%.

  • Виноград подешевел на 47,1%.

Наряду с этим выросли в цене:

  • яблоки – на 18,2%,
  • киви – на 13,6%.

Хлеб и хлебопродукты подешевели на 3,3%.

Существенно снизились в цене:

  • гречневая крупа — на 50,6%,
  • рис – на 18,2%.

Вместе с тем подорожали:

  • сдобные изделия – на 10,4%,
  • торты – на 8,9%,
  • пицца — на 8,5%,
  • пельмени – на 8,4%.

Масло и жиры стали дешевле на 1,7%.

Существенно (на 13,6%) снизилось в цене:

  • сало – на 10,5%,
  • подсолнечное масло — на 10,5%.

Однако стали дороже:

  • оливковое масло на 31,1%,
  • сливочное масло – на 14,1%.

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Прирост цен на алкогольные напитки, табачные изделия составил 7,0%, в том числе:

Одежда и обувь подешевели на 12,0%, при этом:

  • цены на одежду снизились на 14,4%,
  • обувь – на 9,9%.

Увеличились тарифы на коммунальные услуги – на 16,4%.

Общий уровень цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысился на 16,4%, что в значительной степени вызвано ростом цен на электроэнергию на 69,7%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 6,5%, при этом:

  • амбулаторные услуги стали дороже на 13,9%,
  • фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – на 4,9%,
  • услуги больниц – на 4,3%.

Цены на связь выросли на 3,4%.

В основном, путем повышения платы за пользование сетью Интернет на 22,9% и удорожания почтовых услуг на 16,9%.

Услуги образования стали дороже на 15,0%.

Это главным образом связано с повышением платы:

  • в дошкольных учреждениях в 1,5 раза,
  • за получение среднего образования – на 19,1%.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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