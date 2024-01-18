Как на Одещине в течение 2023 года изменились цены на пищевые продукты, одежду, лекарства

Информацию о ценовой политике на товары и услуги в течение 2023 года предоставили в Главном управлении статистики в Одесской области

На продукты питания и безалкогольные напитки цены выросли на 2,6%.

Среди подорожавших на 2,5% пищевых продуктов больше всего (на 8,5%) повысились цены на мясо и мясопродукты, в том числе на:

говядину – на 24,5%,

свиную вырезку – на 19,4%,

отдельные порционные куриные части – на 16,1%.

Овощи повысились в цене на 6,1%, из них:

кабачки – в 2,1 раза,

картофель – в 1,5 раза,

грибы – на 31,3%,

консервированные овощи – на 23,5%.

Однако подешевели:

репчатый лук — на 49,5%,

морковь — на 46,8%,

сладкий перец – на 44,2%,

баклажаны – на 32,2%,

белокочанная капуста — на 13,6%,

бобовые – на 6,9%,

свекла – на 3,5%.

Цены на молоко, творог и яйца выросли на 2,6%, в том числе:

рассольные сыры – на 20,2%,

сливки – на 13,1%,

сметанную жирностью до 15% включительно – на 11,4%.

В то же время яйца стали дешевле на 11,7%.

Рыба и продукты из рыбы повысились в цене на 2,0%, из них:

филе красной рыбы – на 8,0%,

соленая несколько – на 7,7%,

мороженая рыба – на 4,4%.

Однако подешевели:

крабовые палочки – на 3,2%,

живая, охлажденная рыба – на 2,0%.

Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия подорожали на 1,6%.

Наибольший рост цен зафиксирован на:

карамель – на 13,6%,

мороженое – на 11,8%,

зефир – на 7,5%.

Цены на фрукты снизились на 5,8%.

Виноград подешевел на 47,1%.

Наряду с этим выросли в цене:

яблоки – на 18,2%,

киви – на 13,6%.

Хлеб и хлебопродукты подешевели на 3,3%.

Существенно снизились в цене:

гречневая крупа — на 50,6%,

рис – на 18,2%.

Вместе с тем подорожали:

сдобные изделия – на 10,4%,

торты – на 8,9%,

пицца — на 8,5%,

пельмени – на 8,4%.

Масло и жиры стали дешевле на 1,7%.

Существенно (на 13,6%) снизилось в цене:

сало – на 10,5%,

подсолнечное масло — на 10,5%.

Однако стали дороже:

оливковое масло на 31,1%,

сливочное масло – на 14,1%.

Прирост цен на алкогольные напитки, табачные изделия составил 7,0%, в том числе:

на табачные изделия – 14,7%,

алкогольные напитки – 0,2%.

Одежда и обувь подешевели на 12,0%, при этом:

цены на одежду снизились на 14,4%,

обувь – на 9,9%.

Увеличились тарифы на коммунальные услуги – на 16,4%.

Общий уровень цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысился на 16,4%, что в значительной степени вызвано ростом цен на электроэнергию на 69,7%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 6,5%, при этом:

амбулаторные услуги стали дороже на 13,9%,

фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – на 4,9%,

услуги больниц – на 4,3%.

Цены на связь выросли на 3,4%.

В основном, путем повышения платы за пользование сетью Интернет на 22,9% и удорожания почтовых услуг на 16,9%.

Услуги образования стали дороже на 15,0%.

Это главным образом связано с повышением платы:

в дошкольных учреждениях в 1,5 раза,

за получение среднего образования – на 19,1%.