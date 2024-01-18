Как на Одещине в течение 2023 года изменились цены на пищевые продукты, одежду, лекарства

В 2023 году индекс инфляции по Одесской области составил 104,0% (по Украине – 105,1%). В течение года с ценами, особенно на продукты, были качели – фрукты и овощи дешевели в сезон, но дорожали на зиму.
Информацию о ценовой политике на товары и услуги в течение 2023 года предоставили в Главном управлении статистики в Одесской области
На продукты питания и безалкогольные напитки цены выросли на 2,6%.
Среди подорожавших на 2,5% пищевых продуктов больше всего (на 8,5%) повысились цены на мясо и мясопродукты, в том числе на:
- говядину – на 24,5%,
- свиную вырезку – на 19,4%,
- отдельные порционные куриные части – на 16,1%.
Овощи повысились в цене на 6,1%, из них:
- кабачки – в 2,1 раза,
- картофель – в 1,5 раза,
- грибы – на 31,3%,
- консервированные овощи – на 23,5%.
Однако подешевели:
- репчатый лук — на 49,5%,
- морковь — на 46,8%,
- сладкий перец – на 44,2%,
- баклажаны – на 32,2%,
- белокочанная капуста — на 13,6%,
- бобовые – на 6,9%,
- свекла – на 3,5%.
Цены на молоко, творог и яйца выросли на 2,6%, в том числе:
- рассольные сыры – на 20,2%,
- сливки – на 13,1%,
- сметанную жирностью до 15% включительно – на 11,4%.
В то же время яйца стали дешевле на 11,7%.
Рыба и продукты из рыбы повысились в цене на 2,0%, из них:
- филе красной рыбы – на 8,0%,
- соленая несколько – на 7,7%,
- мороженая рыба – на 4,4%.
Однако подешевели:
- крабовые палочки – на 3,2%,
- живая, охлажденная рыба – на 2,0%.
Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия подорожали на 1,6%.
Наибольший рост цен зафиксирован на:
- карамель – на 13,6%,
- мороженое – на 11,8%,
- зефир – на 7,5%.
Цены на фрукты снизились на 5,8%.
- Виноград подешевел на 47,1%.
Наряду с этим выросли в цене:
- яблоки – на 18,2%,
- киви – на 13,6%.
Хлеб и хлебопродукты подешевели на 3,3%.
Существенно снизились в цене:
- гречневая крупа — на 50,6%,
- рис – на 18,2%.
Вместе с тем подорожали:
- сдобные изделия – на 10,4%,
- торты – на 8,9%,
- пицца — на 8,5%,
- пельмени – на 8,4%.
Масло и жиры стали дешевле на 1,7%.
Существенно (на 13,6%) снизилось в цене:
- сало – на 10,5%,
- подсолнечное масло — на 10,5%.
Однако стали дороже:
- оливковое масло на 31,1%,
- сливочное масло – на 14,1%.
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Прирост цен на алкогольные напитки, табачные изделия составил 7,0%, в том числе:
- на табачные изделия – 14,7%,
- алкогольные напитки – 0,2%.
Одежда и обувь подешевели на 12,0%, при этом:
- цены на одежду снизились на 14,4%,
- обувь – на 9,9%.
Увеличились тарифы на коммунальные услуги – на 16,4%.
Общий уровень цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысился на 16,4%, что в значительной степени вызвано ростом цен на электроэнергию на 69,7%.
В сфере здравоохранения цены выросли на 6,5%, при этом:
- амбулаторные услуги стали дороже на 13,9%,
- фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – на 4,9%,
- услуги больниц – на 4,3%.
Цены на связь выросли на 3,4%.
В основном, путем повышения платы за пользование сетью Интернет на 22,9% и удорожания почтовых услуг на 16,9%.
Услуги образования стали дороже на 15,0%.
Это главным образом связано с повышением платы:
- в дошкольных учреждениях в 1,5 раза,
- за получение среднего образования – на 19,1%.