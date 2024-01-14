Новости Одессы и Одесской области

В этом одесском доме под балконами прячутся мифические существа

В этом одесском доме под балконами прячутся мифические существа

Пятиэтажный дом, расположенный по улице Маразлиевской, 14-б, запоминается с первого взгляда. Это необычное здание — первый самостоятельный проект одесского архитектора Якова Гольденберга, которым он навсегда вписал свое имя в анналы одесской архитектуры.

Здание было выстроено в 1913 году для Якова Наума, который владел мыловаренным заводом и был достаточно богатым человеком, чтобы приобрести участок на одной из самых фешенебельных улиц города. Он также мог обратиться к любому из известных одесских архитекторов, однако предпочел малоизвестного Гольденберга, который подавал большие надежды. И тот не обманул ожиданий заказчика.

В архитектурном облике здания смешались югендстиль, неоампир и модерн. Оно отдаленно напоминает готические соборы Западной Европы. Дом имеет три глубоких выступающих части — ризалиты. А небольшой двор перед зданием отделен от улицы металлической оградой.

На уровне примерно второго-третьего этажа в нишах размещены скульптуры — женская с якорем и мужская с молотом в руках. Вверху здания хорошо видна дата строительства, которая нанесена на фасад дома римскими цифрами.

на Маразлиевской, 14-б дом

Каждый из небольших декоративных балконов второго этажа поддерживают две балки. Они интересны тем, что на их торцах изображены лица сказочных существ, а подобные украшения можно увидеть на одесских домах очень редко.

Для своего времени дом Наума был одним из самых комфортных в городе — здесь был предусмотрен лифт, электрическое освещение, санузлы и ванные комнаты.

Источники: archexplorer.wordpress.com, all.archodessa.com

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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