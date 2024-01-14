В этом одесском доме под балконами прячутся мифические существа

Здание было выстроено в 1913 году для Якова Наума, который владел мыловаренным заводом и был достаточно богатым человеком, чтобы приобрести участок на одной из самых фешенебельных улиц города. Он также мог обратиться к любому из известных одесских архитекторов, однако предпочел малоизвестного Гольденберга, который подавал большие надежды. И тот не обманул ожиданий заказчика.

В архитектурном облике здания смешались югендстиль, неоампир и модерн. Оно отдаленно напоминает готические соборы Западной Европы. Дом имеет три глубоких выступающих части — ризалиты. А небольшой двор перед зданием отделен от улицы металлической оградой.

На уровне примерно второго-третьего этажа в нишах размещены скульптуры — женская с якорем и мужская с молотом в руках. Вверху здания хорошо видна дата строительства, которая нанесена на фасад дома римскими цифрами.

Каждый из небольших декоративных балконов второго этажа поддерживают две балки. Они интересны тем, что на их торцах изображены лица сказочных существ, а подобные украшения можно увидеть на одесских домах очень редко.

Для своего времени дом Наума был одним из самых комфортных в городе — здесь был предусмотрен лифт, электрическое освещение, санузлы и ванные комнаты.

Источники: archexplorer.wordpress.com, all.archodessa.com