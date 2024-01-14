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У цьому одеському будинку під балконами ховаються міфічні істоти

У цьому одеському будинку під балконами ховаються міфічні істоти

П’ятиповерховий будинок, розташований по вулиці Маразліївській, 14-б, запам’ятовується з першого погляду. Ця незвичайна будівля — перший самостійний проект одеського архітектора Якова Гольденберга, яким він назавжди вписав своє ім’я в аннали одеської архітектури.

Будівля була збудована 1913 року для Якова Наума, який володів миловарним заводом і був достатньо багатою людиною, щоб придбати ділянку на одній із найфешенебельніших вулиць міста. Він також міг звернутися до будь-кого з відомих одеських архітекторів, проте віддав перевагу маловідомому Гольденбергу, який подавав великі надії. І той не обманув очікувань замовника.

В архітектурному вигляді будівлі змішалися югендстиль, неоампір і модерн. Вона віддалено нагадує готичні собори Західної Європи. Будинок має три глибокі виступаючі частини — ризаліти. А невелике подвір’я перед будівлею відокремлене від вулиці металевою огорожею. 

На рівні приблизно другого-третього поверху в нішах розміщені скульптури — жіноча з якорем і чоловіча з молотом у руках. Угорі будівлі добре видно дату будівництва, яка нанесена на фасад будинку римськими цифрами.

 

на Маразліївській, 14-б будинок

Кожен із невеликих декоративних балконів другого поверху підтримують дві балки. Вони цікаві тим, що на їхніх торцях зображені обличчя казкових істот, а подібні прикраси можна побачити на одеських будинках дуже рідко.

Для свого часу будинок Наума був одним із найкомфортніших у місті — тут був передбачений ліфт, електричне освітлення, санвузли та ванні кімнати.

Джерела: archexplorer.wordpress.com, all.archodessa.com

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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