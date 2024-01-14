У цьому одеському будинку під балконами ховаються міфічні істоти

Будівля була збудована 1913 року для Якова Наума, який володів миловарним заводом і був достатньо багатою людиною, щоб придбати ділянку на одній із найфешенебельніших вулиць міста. Він також міг звернутися до будь-кого з відомих одеських архітекторів, проте віддав перевагу маловідомому Гольденбергу, який подавав великі надії. І той не обманув очікувань замовника.

В архітектурному вигляді будівлі змішалися югендстиль, неоампір і модерн. Вона віддалено нагадує готичні собори Західної Європи. Будинок має три глибокі виступаючі частини — ризаліти. А невелике подвір’я перед будівлею відокремлене від вулиці металевою огорожею.

На рівні приблизно другого-третього поверху в нішах розміщені скульптури — жіноча з якорем і чоловіча з молотом у руках. Угорі будівлі добре видно дату будівництва, яка нанесена на фасад будинку римськими цифрами.

Кожен із невеликих декоративних балконів другого поверху підтримують дві балки. Вони цікаві тим, що на їхніх торцях зображені обличчя казкових істот, а подібні прикраси можна побачити на одеських будинках дуже рідко.

Для свого часу будинок Наума був одним із найкомфортніших у місті — тут був передбачений ліфт, електричне освітлення, санвузли та ванні кімнати.

Джерела: archexplorer.wordpress.com, all.archodessa.com