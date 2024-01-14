Война, день 690: украинкие защитники сдерживают врага на разных направлениях

За прошедшие сутки произошло 61 боевое столкновение. Всего враг нанес 32 ракетных и 91 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационные удары попали: Волчанск, Веселое, Песчаное, Ивановка Харьковской области; Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Терны, Богдановка, Григоровка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Очеретино, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Красный Маяк, Змиевка, Берислав, Дорожное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки окупантов в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши подразделения продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 2 атаки оккупантов в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских защитников.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Подробнее о вражеских потерях – здесь: