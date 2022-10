В Горсаду Одессы выступает известная украинская рок-группа (фото, видео)

Концерт начался в 16 часов дня.

Музыканты записали 5 студийных альбомов и сняли около 30 видеоклипов. Некоторые видео набрали более миллиона просмотров. Во время войны музыканты записали несколько новых композиций и выступают по всей Украине, чтобы морально поддержать жителей нашей сраны

Известно, что во время войны на фронте погиб Глеб Бабич – друг группы и автор некоторых ее песен: “Подай оружие”, “Довольно грустных песен”, “Мольфар”, “Не покинь” и д.

Напомним, что сейчас в одесском Городском саду работает фотовыставка The War Is Not Over Yet, посвященная памяти журналистов, погибших на войне в Украине. На 14 октября 2022 года от рук россиян погибли 40 журналистов.