Новости Одессы и Одесской области

В Горсаду Одессы выступает известная украинская рок-группа (фото, видео)

В воскресенье, 30 октября, в Городском саду города Одессы организовали концерт группы Kozak System («Козак систем»).

Концерт начался в 16 часов дня.

Музыканты записали 5 студийных альбомов и сняли около 30 видеоклипов. Некоторые видео набрали более миллиона просмотров. Во время войны музыканты записали несколько новых композиций и выступают по всей Украине, чтобы морально поддержать жителей нашей сраны

Известно, что во время войны на фронте погиб Глеб Бабич – друг группы и автор некоторых ее песен: “Подай оружие”, “Довольно грустных песен”, “Мольфар”, “Не покинь” и д.

Напомним, что сейчас в одесском Городском саду работает фотовыставка The War Is Not Over Yet, посвященная памяти журналистов, погибших на войне в Украине. На 14 октября 2022 года от рук россиян погибли 40 журналистов.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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