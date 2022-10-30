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Судно с зерном для Эфиопии не смогло сегодня выйти из порта Одессы

Судно с зерном для Эфиопии не смогло сегодня выйти из порта Одессы

Балкер IKARIA ANGEL, который должен был доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию не сумел сегодня выйти из Одесского порта. Причина — блокирования Россией «зернового коридора».

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В Совместном координационном центре в Стамбуле, координирующем работу «зерновой инициативы», не достигли договоренности о движении судов «коридором» на 30 октября.

Сейчас более 10 судов ожидают входа в коридор. В координационном центре обсуждают дальнейшие шаги.

Напомним, вчера Россия заявила, что приостанавливает свое участие в «зерновом соглашении». Причиной этого РФ назвала якобы «нападение на корабли Черноморского флота».

Правительства Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза призвали страну-агрессорку Россию вернуться к «зерновому соглашению» с Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостанавливая договоренность, рф снова использует продовольствие в войне, которую она начала. От єтого страдают страны с низким и средним уровнем дохода и мировые цены на продовольствие.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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