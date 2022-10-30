Одесситка ушла жить в катакомбы и там родила

Молодая женщина родила ребенка в одесских катакомбах. Там она поселилась, так как не имеет собственного жилья.

Об этом сообщила Начальник в Служба по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

На своей странице в Facebook она написала, что вместе с полицией сотрудники службы спасли 2-дневного новорожденного мальчика.

Полиция совершала пеший рейд, во время которого и обнаружила в катакомбах мать с новорожденным.

Ребенка у женщины изъяли.

«По предварительной информации, мать злоупотребляет наркотическими препаратами. Малыша родила прямо в катакомбах. Сейчас ребенок в безопасности. Какое счастье успели…», — написала Юлия Никандрова.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в Одессе спасли от голодной смерти троих детей, которых родители без еды заерли на несколько дней в квартире.

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Фото со страницы Facebook Юлии Никандровой