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Одесситка ушла жить в катакомбы и там родила

Одесситка ушла жить в катакомбы и там родила

Молодая женщина родила ребенка в одесских катакомбах. Там она поселилась, так как не имеет собственного жилья.

Об этом сообщила Начальник в Служба по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

На своей странице в Facebook она написала, что вместе с полицией сотрудники службы спасли 2-дневного новорожденного мальчика.

Полиция совершала пеший рейд, во время которого и обнаружила в катакомбах мать с новорожденным.

Ребенка у женщины изъяли.

«По предварительной информации, мать злоупотребляет наркотическими препаратами. Малыша родила прямо в катакомбах. Сейчас ребенок в безопасности. Какое счастье успели…», — написала Юлия Никандрова.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в Одессе спасли от голодной смерти троих детей, которых родители без еды заерли на несколько дней в квартире.

Читайте также историю молодой мамы, которая жила с новорожденным ребенком на детской площадке.

Фото со страницы Facebook Юлии Никандровой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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