Уход за людьми с инвалидностью: где взять подгузники, глюкометр и слуховой аппарат?

«Мой брат – инвалид детства I группы. Согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии, ему от государства положены бесплатные памперсы. Это прописано в его «Индивидуальной программе реабилитации» (ИПР). Прошу пояснить мне, где и как я могу их получить? Берковская М.М., с. Кострижевка,Черновицкая обл.»

Куда идти…

Выдача медицинских средств по индивидуальной программе реабилитации регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов и детей-инвалидов техническими и другими средствами» № 1301 от 3 декабря 2009 года (в редакции от 29.07.2011 г.). Согласно документу, обеспечение взрослых и детей с инвалидностью средствами реабилитации осуществляется на основании медицинского заключения и за счет средств государственного или местных бюджетов.

К медицинским средствам реабилитации относятся:

высокопоглощающие прокладки для женщин, страдающих недержанием мочи;

мочеприемники мужские и женские;

калоприемники;

подгузники;

технические средства (глюкометры, термометры и тонометры);

слуховые аппараты.

За предоставление этих средств отвечают учреждения здравоохранения.

…и что делать?

Для того чтобы иметь возможность получать названные средства реабилитации, необходимо обратиться к семейному врачу и написать соответствующее заявление. Кроме этого, потребуется предоставить такие документы:

паспорт или свидетельство о рождении (для лиц в возрасте до 16 лет);

идентификационный код или паспорт с отметкой о праве осуществлять платежи без идентификационного номера;

заключение МСЭК об установлении инвалидности (для детей-инвалидов – заключение ВКК) при первичном обращении в территориальные органы здравоохранения или когда меняются группа и причина инвалидности;

индивидуальную программу реабилитации (лица или ребенка с инвалидностью) или заключение ВКК по обеспечению техническими средствами;

справка с места регистрации (для детей с инвалидностью в возрасте до 16 лет и лиц, паспорта которых не содержат сведений о регистрации места жительства);

документы, подтверждающие личность и полномочия законного представителя (если он представляет интересы человека с инвалидностью).

Выдача средств реабилитации может осуществляться как через семейного врача, так и через аптеки, с которыми сотрудничает медицинское учреждение. Данную информацию должен разъяснить семейный врач.

Кроме того, средства реабилитации выдаются по мере их наличия. Если в наличии их нет, формируется очередь. Когда технические средства будут, их выдадут в порядке очередности.

Фото: belsat.eu

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