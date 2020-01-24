На помощь «скорой помощи»: как работает одесская «неотложка»?

Министерство здравоохранения обещает, что вскоре для работников «скорой» наступят лучшие времена. В прошлом году в Одессе и еще в пяти областях (Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской и Киевской) начался пилотный проект реформы службы экстренной помощи. Вместо фельдшеров и докторов в каретах «скорой» должны были заработать парамедики, которые должны были сопровождать больного по дороге в больницу. Кроме того, службу скорой помощи окончательно разделили на «неотложную» и «экстренную».

Многие одесситы уже успели заметить, что на улицах города появились «необычные» машины медпомощи. Это «муниципальные неотложки». Как работает новая служба, как вызвать бригаду и в чем отличие от «скорой»?

Разница в службах и ложные вызовы

Реорганизация экстренной медслужбы идет уже в течение последнего года, однако большинство одесситов до сих пор не понимают разницы между скорой и неотложной помощью. В Законе Украины №5081-VI «Об экстренной медицинской помощи» (в редакции от 16.01.2020 г.) четко обозначено: скорую медицинскую помощь вызывают в экстренных случаях, когда есть угроза жизни человека, при внезапных острых состояниях. В тех случаях, когда в срочной госпитализации нет необходимости, приезжает неотложная помощь.

Правда, это не останавливает людей от набора привычного номера «103» в любых случаях. А между тем, в ст. 183 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за «заведомо ложный вызов специальных служб». Такое нарушение может закончиться штрафом от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

В чем суть «неотложки»?

Но, конечно, пока никто никого штрафовать не собирается. А лишь разъясняют одесситам «тонкости» вызовов: необходимо четко назвать причину, перечислить основные симптомы, сообщить оператору о хронических заболеваниях и когда ухудшилось состояние. И оператор примет решение, какую бригаду к вам отправлять, или же обойтись консультацией врача по телефону.

«Неотложка» призвана забрать на себя непрофильный поток звонков в «скорую». По мнению экспертов, это положительно скажется как на самой сфере экстренной медицины, так и на пациентах. Ведь «скорая» фактически являлась альтернативой вызова терапевта на дом. Примерно в 70% случаев (в зависимости от региона) экстренная помощь выезжает как раз на неотложные вызовы. И таким образом бригады «скорой» часто не успевают на профильные и действительно экстренные вызовы.

Фото: images.pushkinska.net

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