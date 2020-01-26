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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы избавляются от елок оригинальным способом (фото)

Одесситы избавляются от елок оригинальным способом (фото)

На улице Базарной появилась очередная «арт-яма». Впрочем, это еще один оригинальный способ избавиться от отслужившей свое новогодней елки.

На асфальте — тротуарная яма, то есть еще одна угроза травмирования, не говоря уже о неэстетичности. Кто-то из одесситов избавился от новогодней елки таким вот образом: он установил то, что осталось от зеленой красавицы, непосредственно в эту самую яму.

Вероятно, сам того не зная, человек, закрывший яму елкой (палкой), стал соучастником своеобразного проекта одесского художника и активиста Кирилла Бондаренко «Арт-яма», направленного на борьбу с уличными ямами. Как рассказывала «Одесская жизнь», в центре города был отмечен день рождения очередного опасного куска в переулке Некрасова.

Конечно, скорее всего, человек, избавившийся от своей елки вот таким «методом», не думал ни о каком проекте, просто не донес то, что недавно радовало, а теперь сделалось мусором, ни до пункта, где за елки выдают конфеты, ни даже до ближайшего альтфатера.

Как мы уже рассказывали, елки в альтфатерах — это теперь примета сегодняшних дней. Их, впрочем, выбрасывают не только в контейнеры, но и устанавливают рядом, что становится головной болью одесских дворников.

Что же до ям на тротуарах, то, как предложил, Кирилл Максименко, пора уже создавать посвященный им особый туристический маршрут, или интерактивную карту.

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1 комментарий
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
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Сергей
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Сергей

Зачем писать такую статью? зачем писать что человек не донес елку? Откуда вы знаете какие у него были намерения когда он выбрасывал эту ёлку? Ваши глупые догадки никому неинтересны. Да они именно глупые .человек сделал правильное дело, нужно на этом сконцентрировать внимание,а не на том, что он там думал или не думал. Бездарно…

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19 минут назад
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