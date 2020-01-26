Одесситы избавляются от елок оригинальным способом (фото)

На улице Базарной появилась очередная «арт-яма». Впрочем, это еще один оригинальный способ избавиться от отслужившей свое новогодней елки.

На асфальте — тротуарная яма, то есть еще одна угроза травмирования, не говоря уже о неэстетичности. Кто-то из одесситов избавился от новогодней елки таким вот образом: он установил то, что осталось от зеленой красавицы, непосредственно в эту самую яму.

Вероятно, сам того не зная, человек, закрывший яму елкой (палкой), стал соучастником своеобразного проекта одесского художника и активиста Кирилла Бондаренко «Арт-яма», направленного на борьбу с уличными ямами. Как рассказывала «Одесская жизнь», в центре города был отмечен день рождения очередного опасного куска в переулке Некрасова.

Конечно, скорее всего, человек, избавившийся от своей елки вот таким «методом», не думал ни о каком проекте, просто не донес то, что недавно радовало, а теперь сделалось мусором, ни до пункта, где за елки выдают конфеты, ни даже до ближайшего альтфатера.

Как мы уже рассказывали, елки в альтфатерах — это теперь примета сегодняшних дней. Их, впрочем, выбрасывают не только в контейнеры, но и устанавливают рядом, что становится головной болью одесских дворников.

Что же до ям на тротуарах, то, как предложил, Кирилл Максименко, пора уже создавать посвященный им особый туристический маршрут, или интерактивную карту.

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