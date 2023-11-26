Новости Одессы и Одесской области

Одесситы остались не только без света, но и без тепла и воды

Одесситы остались не только без света, но и без тепла и воды

Вечером воскресенья, 26 ноября 2023 года, многие одесситы заметили, что батареи в их домах постепенно остывают. Причем такая ситуация наблюдается практически по всему городу. Кроме того, некоторые горожане остались и без водоснабжения либо напор воды в их домах очень слабый. В чем причина произошедшего?

Когда в домах одесситов снова появился тепло

Как объяснили в КП «Теплоснабжение города Одессы», из-за сегодняшней непогоды произошли аварии на электросетях и по этой причине котельные были вынуждены приостановить работу.

«В связи со сложными погодными условиями и, как следствие, перепадами напряжения электроэнергии или полного прекращения электроснабжения вынуждены временно приостанавливать работу крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования»,

– сообщается на странице КП «ТГО» в Facebook.

По словам коммунальщиков, процесс теплоснабжения будет сразу же перезапущен после восстановления стабильного электроснабжения.

Горожан призывают сохранять спокойствие и беречь друг друга.

В Одессе возникли проблемы и с водой

Но и этого оказалось мало: из-за непогоды и проблем с электроснабжением наблюдаются перебои с водоснабжением в разных районах Одессы.

Как сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь» со ссылкой на филиал «Инфоксводоканала», из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии насосное оборудование отключается каждые 10 минут и не может работать стабильно.

Для восстановления водоснабжения подавляющее большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов.

Остается лишь ожидать в ближайшее время улучшения ситуации с электроснабжением и стабилизации давления воды.

Как сообщалось ранее, сегодня вечером из-за обрыва проводов часть Одессы осталась без света.

Ранее стало известно, что обесточен центр города, но, как пишут одесситы в соцсетях, в настоящее время света также нет на Черемушках и Ленпоселке.

Напомним, сегодня, в воскресенье, 26 ноября, в Одессе и Одесской области разгулялась снежная стихия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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