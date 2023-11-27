Непогода «добила» многострадальный дом на Базарной

Об этом сообщают местные паблики.

Как говорят местные жители, на протяжении всего ветреного дня многострадальный дом на Базарной издавал звуки треска. А сегодня утром, около восьми часов утра, раздался грохот. Не выдержав вес мокрого снега, который примерз к фасаду, отпала стена дома.

Дом на Базарной, 93 имеет почтенный возраст – он построен в 1893 году. Местные говорят, что аварийным он признан еще в середине 90-х годов прошлого столетия. В 2005 году с домом произошла беда: тоже был «грохот» на чердаке: обрушилась и его часть, и часть стены.

А в августе этого года на старой одесской Базарной, 93, произошла беда: обвалилась часть флигеля жилого дома. Люди не пострадали, но жить в обрушенной части дома теперь нельзя.

Последний конкурс на поиск инвестора по ремонту дома проводился в 2021 году, однако заявок от инвесторов так и не поступило.