Синоптики не ошиблись: Одесчину засыпало снегом (видео)

Соответствующие видео, которые выложили в соцсетях местные жители, опубликовал Телеграм-канал «Одесская жизнь».

А «Суспiльне» сообщает, что наиболее пострадал от ноябрьского снегопада юг области, в частности, Измаильский район. Кроме того, часть региона сейчас осталась без света.

Недавно снег пошел и в Одессе:

Напомним, с утра воскресенья, 26 ноября, запрещено движение крупногабаритного транспорта на трассах М-15 Одесса – Рени и М-28 Одесса – Южный. Запрет продлится ориентировочно 12 часов.

Также энергетики ранее предупреждали, что из-за сложных погодных условий жители Одесской области могут остаться без света.

Читайте также: В Одессе и области обустроили «Пункти незламностi» в отделениях полиции – адреса.

Фото 24 канала