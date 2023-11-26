Синоптики не ошиблись: Одесчину засыпало снегом (видео)

Неблагоприятные прогнозы синоптиков, которые пообещали сегодня, 26 ноября, обильный снег, сбылись: в Одесской области выпал снег.
Соответствующие видео, которые выложили в соцсетях местные жители, опубликовал Телеграм-канал «Одесская жизнь».
А «Суспiльне» сообщает, что наиболее пострадал от ноябрьского снегопада юг области, в частности, Измаильский район. Кроме того, часть региона сейчас осталась без света.
Недавно снег пошел и в Одессе:
Напомним, с утра воскресенья, 26 ноября, запрещено движение крупногабаритного транспорта на трассах М-15 Одесса – Рени и М-28 Одесса – Южный. Запрет продлится ориентировочно 12 часов.
Также энергетики ранее предупреждали, что из-за сложных погодных условий жители Одесской области могут остаться без света.
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Фото 24 канала