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На дорогах Одесщины сотни застрявших автомобилей и автобусов: где попросить о помощи (фото, видео)

На дорогах Одесщины сотни застрявших автомобилей и автобусов: где попросить о помощи (фото, видео)

Из-за стихии, которая бушевала в Одесской области почти сутки, снегом занесло все важные магистрали. Автомобили, грузовики и автобусы оказались в плену снежных заносов. Спасатели работают круглосуточно.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Одесской области и МВД Одесской области

Самая сложная ситуация на севере и юге Одесской области: снежные переметы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.

рятувальники на дорогах
рятувальники на дорогах
рятувальники на дорогах
рятувальники на дорогах

Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек.

Спасатели вторые сутки помогают всем, кто попал в снежную ловушку.

С начала усложнения погодных условий спасатели высвободили из снежных заносов 520 автомобилей, 12 автомобилей скорой медицинской помощи и 15 автобусов.

Также спасатели оказывали помощь пострадавшим. Всего помогли 1658 человек, из которых 117 детей.

рятувальники на дорогах

Кроме того, сотрудники ГСЧС убирали свергнутые деревья и аварийные ветви, которые несли угрозу жизни и здоровью людей.

Оказали помощь 1658 человек, из которых 117 детей

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены 189 единиц пожарно-спасательной техники и 710 спасателей.

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Но, несмотря на огромное количество спецслужб, многие вторые сутки остаются в заложниках стихии

рятувальники на дорогах

скрін

Поэтому, чтобы не создавать еще больший коллапс на дорогах, часть магистралей в Одесской области остается закрытой.

По состоянию на утро в Одесской области закрыто движение для всех транспортных средств на дорогах:

  • М-15 Одеса-Рені, км. 11-920 — км. 307+718;
  • М-16 Одеса-Кучурган, км 0+000-59+175;
  • М-05 Київ-Одеса, км. 274+435 — 466+700;

Для вантажівок та фур заборонено рух на трасі:

  • М-28 Одеса-Южне-/М-14/, км. 3+450-28+315.

Контакти для отримання допомоги, якщо ви застрягли у заметі:

  • +38(067)1279002 — черговий ДП “Служба місцевих доріг”;
  • +38(096)2147640 — Одеське райуправління ГУ ДСНС України в Одеській області;
  • 0800500202 — безплатна гаряча лінія ГУ Нацполіціі в Одеській області;
  • +38(048)7227556 Консультаційний центр ГУ ДСНС України в Одеські області;
  • +38(048)7059800 — диспетчер Департаменту транспорту Одеської міськради.

Також надають допомогу небайдужі мешканці Одеси. Якщо потрібна допомога для визволення зі сніжного полону, чи є необхідність у їжі, теплі, воді, то пишіть до чат-бота.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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