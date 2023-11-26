На юге Одесской области бушует непогода: краткая сводка по районам

Сегодняшний воскресный день, 26 ноября 2023 года, добавил хлопот дорожникам и энергетикам Одесской области из-за обрушившейся на регион снежно-ветреной стихии.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер предоставил краткую сводку о ситуации в Одесской области в настоящее время.
Итак, по состоянию на 13:00 26 ноября 2023 года, обстановка по районам области такова:
Белгород-Днестровский район
Из 16-ти территориальных громад в 3 есть свет, в 3 – частично, в 10 – отсутствует. Проблем с водоснабжением и теплоснабжением нет. Больницы работают и в штатном режиме.
На трассе Р-72, Белгород-Днестровский – КПП Старокозачье, Н-33 Одесса – Монаши, М-15 Одесса – Рени спецтехника производит расчистку.
На 66 км трассы М-15 произошло ДТП, перевернулась большегрузная машина с зерном. Идет расчистка дорожного покрытия от зерна.
Часть трассы от Сараты до Одессы временно закрыта.
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Подольский район
Все работает в штатном режиме.
В Балтской громаде (в с. Саражинка, Перейма, Оленевка, Барсуки, Лесничовка) отсутствует электроэнергия.
Березовский район
В 36 населенных пунктах полностью отсутствует электроснабжение и в 6 населенных пунктах частично с водоснабжением проблем нет. Все службы работают в штатном режиме.
Раздельнянский район
В 4 общинах перебои с электроэнергией (всего в 9 населенных пунктах), объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Одесский район
Электроснабжение отсутствует в 36 населенных пунктах. Водо- и теплоснабжение есть.
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Измаильский район
Без энергоснабжения остаются 43 населенных пункта Измаильского района, 6 – частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов. Отсутствует водоснабжение в г. Килия.
Производится расчистка автодорог: М-15 на участках Измаил – Рени, Измаил – с. Кирнички, а также Т-16-31, Т-16-06, Т-16-42, местных дорог Васильевка –Каменка, Шевченково – Мирное – Десантное , Килия – Красный Яр. На территории Сафьяновской громады посыпан аварийно-опасный участок (спуск-подъем).
Болградский район
Практически во всех громадах отсутствует электроснабжение. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах, наблюдаются перебои с мобильной связью.
Движение по трассе Т-16-06 от Болграда до трассы Одесса – Рени перекрыто. Автобусы, работающие на пригородных маршрутах, временно не ходят.
Криничанская громада:
Движение по трассе Т-16-31 Измаил – Болград не заблокировано, но транспорта мало. Задействовано 2 трактора.
Работает «Пункт незламності» в с. Киричное.
Болградская громада:
Движение по дороге Виноградовка – Котловина – Нагорное – Орловка усложнено, работает техника.
В населенных пунктах начинают работать «Пункти незламності».
Порывом ветра снесло кровлю лицея №4.
Кубейская громада:
3 населенных пункта без электроэнергии (с. Кубей, с. Ореховка, с. Виноградное)
Движение по дороге Т-16-08 перекрыто.
«Пункти незламності» работают.
Теплицкая громада:
5 населенных пунктов без электроэнергии. Все «Пункти незламності» работают.
Тарутинская громада:
5 населенных пунктов без электроэнергии. Дороги посыпаются песком (Тарутино – малый Ярославец, Подгорное). Все «Пункти незламності» работают.
Бородинская громада:
2 населенных пункта без электроэнергии.
Павловская, Васильевская, Гродненская громады полностью без света.
На дорогах и на дорогах местного значения общин района в усиленном режиме работает снегоуборочная техника и все необходимые службы.
В области работает круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды. Все службы переведены в усиленный режим работы.