На юге Одесской области бушует непогода: краткая сводка по районам

Глава Одесской ОВА Олег Кипер предоставил краткую сводку о ситуации в Одесской области в настоящее время.

Итак, по состоянию на 13:00 26 ноября 2023 года, обстановка по районам области такова:

Белгород-Днестровский район

Из 16-ти территориальных громад в 3 есть свет, в 3 – частично, в 10 – отсутствует. Проблем с водоснабжением и теплоснабжением нет. Больницы работают и в штатном режиме.

На трассе Р-72, Белгород-Днестровский – КПП Старокозачье, Н-33 Одесса – Монаши, М-15 Одесса – Рени спецтехника производит расчистку.

На 66 км трассы М-15 произошло ДТП, перевернулась большегрузная машина с зерном. Идет расчистка дорожного покрытия от зерна.

Часть трассы от Сараты до Одессы временно закрыта.

Подольский район

Все работает в штатном режиме.

В Балтской громаде (в с. Саражинка, Перейма, Оленевка, Барсуки, Лесничовка) отсутствует электроэнергия.

Березовский район

В 36 населенных пунктах полностью отсутствует электроснабжение и в 6 населенных пунктах частично с водоснабжением проблем нет. Все службы работают в штатном режиме.

Раздельнянский район

В 4 общинах перебои с электроэнергией (всего в 9 населенных пунктах), объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Одесский район

Электроснабжение отсутствует в 36 населенных пунктах. Водо- и теплоснабжение есть.

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Измаильский район

Без энергоснабжения остаются 43 населенных пункта Измаильского района, 6 – частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов. Отсутствует водоснабжение в г. Килия.

Производится расчистка автодорог: М-15 на участках Измаил – Рени, Измаил – с. Кирнички, а также Т-16-31, Т-16-06, Т-16-42, местных дорог Васильевка –Каменка, Шевченково – Мирное – Десантное , Килия – Красный Яр. На территории Сафьяновской громады посыпан аварийно-опасный участок (спуск-подъем).

Болградский район

Практически во всех громадах отсутствует электроснабжение. Объекты критической инфраструктуры работают на генераторах, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Движение по трассе Т-16-06 от Болграда до трассы Одесса – Рени перекрыто. Автобусы, работающие на пригородных маршрутах, временно не ходят.

Криничанская громада:

Движение по трассе Т-16-31 Измаил – Болград не заблокировано, но транспорта мало. Задействовано 2 трактора.

Работает «Пункт незламності» в с. Киричное.

Болградская громада:

Движение по дороге Виноградовка – Котловина – Нагорное – Орловка усложнено, работает техника.

В населенных пунктах начинают работать «Пункти незламності».

Порывом ветра снесло кровлю лицея №4.

Кубейская громада:

3 населенных пункта без электроэнергии (с. Кубей, с. Ореховка, с. Виноградное)

Движение по дороге Т-16-08 перекрыто.

«Пункти незламності» работают.

Теплицкая громада:

5 населенных пунктов без электроэнергии. Все «Пункти незламності» работают.

Тарутинская громада:

5 населенных пунктов без электроэнергии. Дороги посыпаются песком (Тарутино – малый Ярославец, Подгорное). Все «Пункти незламності» работают.

Бородинская громада:

2 населенных пункта без электроэнергии.

Павловская, Васильевская, Гродненская громады полностью без света.

На дорогах и на дорогах местного значения общин района в усиленном режиме работает снегоуборочная техника и все необходимые службы.

В области работает круглосуточный штаб по ликвидации последствий непогоды. Все службы переведены в усиленный режим работы.