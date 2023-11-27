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Роды во время стихии: на Одесщине провели спасательную операцию для мамы и новорожденного ребенка

Роды во время стихии: на Одесщине провели спасательную операцию для мамы и новорожденного ребенка

Сегодня ночью в разгар метели спасатели Сергеевки доставили медиков экстренной медицинской помощи к 27-летней женщине, у которой произошли внебольничные роды. В больницу маму с младенцем везли тоже на пожарной машине.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области и региональной ГСЧС.

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Самостоятельно добраться бригаде экстренной помощи по заснеженным сельским дорогам было невозможно, поэтому медикам помогли спасатели Сергеевки: на пожарной машине они добирались к роженице по заснеженным дорогам несколько часов. Их сопровождали полицейские.

Вовремя прибыв к месту вызова медики успешно приняли роды, на свет родилась здоровая девочка. Однако необходимо было отвезти женщину и новорожденного младенца в роддом.

Из-за сильного снега, ветра и огромных пробок даже пожарный автомобиль не смог продолжать движение. Переждать пик непогоды пришлось в «Пункте несокрушимости», который находится в пожарной части поселка Сергеевка.

Ранним утром роженицу и малыша в хорошем состоянии доставили в больницу.

К счастью, все обошлось хорошо – новорожденную девочку назвали Виктория, ведь сегодня у нее уже была первая ее победа.

Как рассказали в ГСЧС, с начала усложнения погодных условий спасатели освободили из снежного плена 520 автомобилей, 12 машин скорой помощи и 15 автобусов.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 189 единиц пожарно-спасательной техники и 710 спасателей.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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