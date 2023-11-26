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Снегопад и порывистый ветер обесточили сотни населенных пунктов в Одесской области

Снегопад и порывистый ветер обесточили сотни населенных пунктов в Одесской области

В Одесской области энергетики устраняют последствия аварий на электросетях, которые случились из-за непогоды, начавшейся вечером субботы 25 ноября и продолжающейся по настоящее время. По состоянию на утро воскресенья, 26 ноября, без света остаются 116 населенных пунктов. Наиболее от стихии пострадали Измаильский и Одесский районы.

Одесская область: как энергетики борются со стихией

По сообщению компании ДТЭК «Одесские электросети», сегодня утром специалисты отремонтировали 10 линий, питающие 200 трансформаторных подстанций, и вернули свет для 6 005 семей в 42 населенных пунктах области.

Работы продолжаются.

«Чтобы восстановить электроснабжение, мы ремонтируем 41 воздушную линию, питающую 754 трансформаторные подстанции. Для этого компания задействовала 55 бригад – это 110 работников и 55 единиц техники»,

– отмечается в сообщении.

В ДТЭК также показали, в каких условиях энергетики борются со стихией:

«Только они отремонтируют одни линии, как безумный ветер обрывает другие. Но наши энергетики никогда не сдаются. И сделают все, чтобы как можно скорее в ваших домах снова был свет!»

Одесса: без света осталась часть Таирова

В то же время, одесситы рассказали, что из-за аварийного отключения одного из трансформаторов Южной РЭС без света осталась часть микрорайона Таирова.

«Идут ремонтные работы, но света уже час нет. Такую информацию дали нашему ОСББ, одна линия питает дом от этого трансформатора, вторая от второго, второй работает»,

– поделилась с нами местная жительница.

ОБНОВЛЕНО:

Когда данный материал готовился к выходу, стало известно, что свет жителям Таирова все же дали. Но при этом в ДТЭК просят уменьшить потребление в связи с сильной нагрузкой на систему.

Напомним, ранее энергетики предупреждали, что из-за снегопада и сильного порывистого ветра в Одесской области возможны аварийные отключения электроэнергии.

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