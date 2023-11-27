Почти 150 тысяч семей в Одесской области остаются без света: куда обращаться

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».

В сообщении говорится, что работники ДТЭКа продолжают ликвидацию последствий непогоды, бушующей в Одессе и области с вечера 25 ноября.

За прошедшие сутки специалисты-энергетики отремонтировали 102 линии и 822 подстанции, вернули свет для 48 511 семей в 129 населенных пунктах области.

По состоянию на 9:00 сегодня, 27 ноября, без света остаются 147 895 семей в 340 населенных пунктах Одесщины.

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В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения у дома жителей Одесщины. Специалисты уже ремонтируют 218 воздушных линий и 2733 высоковольтные и трансформаторные подстанции.

Полезная информация:

В случае отсутствия света, пожалуйста, сообщите в ДТЭК «Одесские электросети» об этом через удобный для вас способ:

частные сообщения здесь, на странице фейсбук;

специальную форму на нашем сайте в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;

через чат-бот:

Telegram

Viber

Telegram Viber позвонив по номерам колл-центра с мобильного телефона:

+38 (068) 750 90 90

+38 (095) 750 90 90

+38 (073) 750 90 90

+38 (068) 750 90 90 +38 (095) 750 90 90 +38 (073) 750 90 90 стационарного телефона: +38 (048) 705 90 90.

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, —

сообщили в компании.