Почти 150 тысяч семей в Одесской области остаются без света: куда обращаться

Энергетики Одесской области почти сутки возобновляют электроснабжение в Одесской области. Сильный ветер и налипание снега повлекли за собой обрывы электропроводов и падение электроопор.
Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».
В сообщении говорится, что работники ДТЭКа продолжают ликвидацию последствий непогоды, бушующей в Одессе и области с вечера 25 ноября.
За прошедшие сутки специалисты-энергетики отремонтировали 102 линии и 822 подстанции, вернули свет для 48 511 семей в 129 населенных пунктах области.
По состоянию на 9:00 сегодня, 27 ноября, без света остаются 147 895 семей в 340 населенных пунктах Одесщины.
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В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения у дома жителей Одесщины. Специалисты уже ремонтируют 218 воздушных линий и 2733 высоковольтные и трансформаторные подстанции.
Полезная информация:
В случае отсутствия света, пожалуйста, сообщите в ДТЭК «Одесские электросети» об этом через удобный для вас способ:
- частные сообщения здесь, на странице фейсбук;
- специальную форму на нашем сайте в разделе «Отсутствует электроэнергия?»;
- через чат-бот:
Telegram
Viber
- позвонив по номерам колл-центра с мобильного телефона:
+38 (068) 750 90 90
+38 (095) 750 90 90
+38 (073) 750 90 90
- стационарного телефона: +38 (048) 705 90 90.
Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, —
сообщили в компании.