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Тарифы: как изменится цена коммуналки до конца 2021 года и после?

Тарифы: как изменится цена коммуналки до конца 2021 года и после?

Недавно правительство обнародовало Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, утвержденный  Кабинетом Министров. В документе заложен рост тарифов практически на все коммунальные услуги.

«Одесская жизнь» узнавала, как как могут вырасти тарифы на коммуналку в ближайшие время и что будет с субсидиями?

Коммунальный прогноз

Подняться в цене должны все тарифы: от газа, отопления и водоснабжения – до обслуживания придомовой территории. Причем подорожают коммунальные услуги довольно существенно.

Значительно вырастут тарифы на отопление и горячую воду:

  • в 2021 году – на 33%;
  • в 2022-м – на 6%;
  • в 2023-м – на 5%;
  • в 2024-м – еще на 5%.

Подорожают холодная вода и водоотвод:

  • в 2021 году – на 20%;
  • в 2022-м – на 11%;
  • в 2023-м – 5%;
  • в 2024-м – еще на 5%.

Электроэнергия в этом году, согласно прогнозу, должна подорожать на 32%. С 2022-го по 2024-й тарифы обещают не поднимать, а, возможно, даже понизить на 3%.

Стоимость газа, прогнозируют, вырастет в 2021 году на 3%, в 2022-м – еще на 13%. В 2023-2024 годах тарифы повышать не планируют. Возможно, их даже снизят – на 1-3%.

Также прогнозируется повышение расценок на содержание домов и придомовых территорий. В этом году тарифы вырастут на 10%, в 2022-м – снова на 10%, в 2023 и 2024 годах добавят еще по 5%.

Ранее мы рассказывали о том, сколько придется платить за тепло и горячую воду.

Тарифы могут быть еще выше

тариф на свет

Впрочем, аналитики считают, что коммунальные услуги могут подорожать гораздо значительнее, чем прогнозирует Кабмин. В частности, с нынешними ценами на газ вполне возможен скачок тарифа на отопление уже в этом году на 70-80%. В грядущем отопительном сезоне уже не будет фиксированных цен на тепло, и предприятия теплокоммунэнерго вполне могут выставлять счета по рыночным тарифам.

К тому же 85% многоквартирных домов в Украине требуют немедленного капитального ремонта. И со временем все больше управляющих компаний, полагают эксперты, будут включать в свои платежки затраты на капремонт. Поэтому на самом деле цены на обслуживание домов будут, скорее всего, ежегодно увеличиваться на 15-20%.

А прогнозы на последующие годы – вообще пальцем в небо, утверждают экономисты. Пять процентов роста, которые проставлены в некоторых графах, по сути, – «прогнозирование» на процент инфляции. Поэтому ориентироваться на него можно лишь с большой натяжкой.

Зачем нужны прогнозы?

тариф холодная вода

Тарифы на воду

Основываются прогнозы на изучении ситуации на внешних рынках по энергоносителям и данных коммунальных предприятий, поставляющих услуги. Они представляют данные по себестоимости коммунальных услуг, заявляют потребности в повышении зарплат, расходов на ремонты сетей. На их основании и прогнозируется рост цен на коммуналку.

Обещанной финансовой проверки тарифов мы от властей пока не дождались. И потому, считают эксперты, прогноз этот – по сути, отмашка коммунальщикам, что тарифы можно повышать. Правительство дает понять, что не будет бороться с ростом сумм в платежках и даже ожидает его.

По идее, прогнозы должны учитываться при формировании бюджета на следующий год и в бюджетном планировании на три года. То есть, исходя из роста тарифов, Кабмин может предвидеть увеличение потребностей в субсидиях и заложить на них большую сумму на следующий год.

Вместе с тем аналитики полагают, что это вряд ли произойдет. Скорее, правительство запустит еще одну верификацию получателей субсидий.

Что может измениться для льготников и получателей субсидий?

Социальные нормы и нормативы прописаны в Постановлении Кабмина №409 от 6 августа 2014 года* (в последней редакции от 30.04.2021 г.). На их основе местные органы власти устанавливают нормы потребления коммунальных услуг при назначении субсидий и льгот. То есть в разных регионах они могут быть различными.

В ближайшем будущем для всех получателей льгот и помощи на оплату коммуналки нормы потребления по воде и водоотведению планируют сделать одинаковыми. В то же время собираются отменить норматив на тепловую энергию для центрального или автономного отопления абонентам, дома которых не оборудованы приборами учета. Объясняется это тем, что для расчетов в таких случаях используется норматив, установленный в тепловых единицах – гигакалориях (Гкал).

Вместе с тем собираются предоставить льготы и субсидии на абонентскую плату владельцам помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и горячего водоснабжения.

 

Ранее мы рассказывали о том, как изменятся тарифы на свет.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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