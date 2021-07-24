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Одесские спасатели организовали пункты размещения для пострадавших от стихии (фото)

Одесские спасатели организовали пункты размещения для пострадавших от стихии (фото)

Одесская служба спасения организовала пункт для временного размещения местных жителей, которые не могут из-за непогоды находиться в своих домах, пострадавших от стихии 22 июля.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, начиная с ночи, и до сих пор продолжаются работы по откачке воды, по улице Шефской.

«Службой спасения был оперативно организован мобильный пункт для временного размещения людей, которые не могли попасть в свои дома из-за значительного их подтопления», – говорится в сообщении.

пострадавшие от ливня в Одессе2

Напомним, что в ночь на 22 июля на Одессу обрушился залповый ливень. За четыре часа выпала двухмесячная норма осадков, в городе затопило многие улицы и дома.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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