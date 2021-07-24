Одесские спасатели организовали пункты размещения для пострадавших от стихии (фото)

Одесская служба спасения организовала пункт для временного размещения местных жителей, которые не могут из-за непогоды находиться в своих домах, пострадавших от стихии 22 июля.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, начиная с ночи, и до сих пор продолжаются работы по откачке воды, по улице Шефской.

«Службой спасения был оперативно организован мобильный пункт для временного размещения людей, которые не могли попасть в свои дома из-за значительного их подтопления», – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 22 июля на Одессу обрушился залповый ливень. За четыре часа выпала двухмесячная норма осадков, в городе затопило многие улицы и дома.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области