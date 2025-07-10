Ключевые моменты:

Дачный кооператив «Чайка» задолжал ДТЭК почти 2 миллиона гривен, что стало причиной полного отключения электроэнергии. Жители подозревают, что местное управление использовало средства, предназначенные для оплаты, не по назначению;

Из-за отсутствия электричества перестали работать насосные станции, оставив дачников без воды. В условиях 40-градусной жары это создает невыносимые условия для проживания, особенно для многочисленных семей с маленькими детьми и пенсионеров;

Отчаявшиеся и растерянные жители заявляют, что единственным выходом они видят перекрытие Киевской трассы, чтобы привлечь внимание к своей проблеме и добиться её решения.

«Мы просто не понимаем, как выживать без света и воды»

Как отмечают в Facebook сами жители кооператива, ситуация критическая.

– На улице 40 градусов жары, а мы, жители кооператива, остались без воды, потому что насосные станции без света не работают, и, естественно, без света, – говорится в их обращении.

Они подчеркивают, что на территории «Чайки» проживает очень много семей с маленькими детьми и пенсионеров.

– Как выживать в таких условиях – просто непонятно!» – возмущаются люди.

Помимо бытовых неудобств, дачники обеспокоены высоким риском пожаров. В условиях сухой травы и отсутствия дождя вокруг горят сёла и другие дачные кооперативы. Без электричества и воды жители чувствуют себя абсолютно беспомощными перед возможной стихией. «Мы остались просто с завязанными руками в случае пожара!» – подчеркивают они. Жители утверждают, что неоднократно проводились работы по выявлению должников, однако их «почти нет», что усиливает подозрения в нецелевом использовании средств управлением кооператива.

– Поскольку мы простые люди, не имеем понятия, как бороться с беспределом, который здесь происходит, – подытоживают дачники, заявляя, что перекрытие Киевской трассы – их последний шанс быть услышанными.