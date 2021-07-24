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Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из стручковой фасоли

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из стручковой фасоли

Не знаете, что приготовить из стручковой фасоли? Делимся с вами рецептами.

Стручковая фасоль по-флотски

фасоль по флотски

Ингредиенты: фарш — 300 г, стручковая фасоль — 400 г, лук — 2 шт., растительное масло — 3 ст. ложки, соевый соус — 2 ст. ложки, зелень, соль и приправы — по вкусу.

Приготовление. Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на сковороде с разогретым маслом до золотистого цвета. Выложить фарш и, помешивая, готовить около 5 минут на сильном огне. Добавить соевый соус, приправу и рубленую зелень. Затем добавить стручковую фасоль, перемешать и накрыть крышкой. Убавить огонь и обжарить, помешивая, до мягкости фасоли.

Салат со стручковой фасолью и орехами

стручковая ф салат орехи

Ингредиенты: стручковая фасоль — 300 г, грецкие орехи — 80-100 г, оливковое масло — 3 ст. ложки, бальзамический уксус — 1 ч. ложка, соль, ложка, укроп и петрушка — по вкусу.

Приготовление. Стручки фасоли опустить в кипящую подсоленную воду на 5–7 минут. Откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой или переложить в ледяную.

Подсушить орехи на сухой сковороде и порубить ножом или блендером. Соединить масло, уксус и соль. Смешайть фасоль, орехи, рубленую зелень и подготовленную заправку.

Запеканка со стручковой фасолью

стручковая фасоль запиХанка

Ингредиенты: стручковая фасоль — 300 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., яйца — 4 шт., растительное масло — 1-2 ст. ложки, соль — по вкусу.

Приготовление.  Фасоль отварить в кипящей подсоленной воде в течение 8-10 минут. Нарезать лук мелкими кубиками. Натереть морковь на крупной терке. В сковороде разогреть масло, выложить лук и морковь и обжарить до золотистого цвета. Добавить фасоль и готовить еще несколько минут. Переложить смесь в небольшую форму для запекания. Венчиком взбить яйца с солью и влить в форму. Запекать при температуре 200 °C 15-20 минут.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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