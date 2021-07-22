Тарифы на электричество: как изменятся платежки за свет?

Изменить цены на электроэнергию для населения Кабмин планировал еще с 1 июля. Но введение новых тарифов отложили — правда, ненадолго, до 1 августа.

До того как правительство примет окончательное решение, мы точно не можем утверждать, какой будет тарифная сетка. Кому повысят, а кому понизят цены на электричество, выясняла «Одесская жизнь», используя информацию, доступную на момент выхода номера в печать.

Сейчас тариф на электричество для бытовых потребителей установлен на уровне 1,68 грн./кВт-ч. Вместе с тем действуют тарифные коэффициенты для населения, имеющего учет потребления электроэнергии по периодам времени.

Двухзонные тарифы: в ночной период с 23.00 по 7.00 действует тариф 0,84 грн./кВт-ч; в остальные часы — 1,68 грн./кВт-ч.

Трехзонные тарифы: в пиковые часы (с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00) действует повышенный тариф — 2,52 грн./кВт-ч; в обычные часы (с 7.00 до 8.00 и с 11.00 до 20.00) — 1,68 грн./кВт-ч; ночью (с 23.00 до 7.00) — 0,672 грн./кВт-ч.

А, предположительно, с 1 августа цена на электричество для разных групп потребителей будет зависеть от объемов потребления. То есть — для уязвимых групп населения и «условно богатых» цены будут разные.

Кабмин планирует разделить потребителей электроэнергии на четыре категории со следующими тарифами:

до 100 кВт-ч — 1-1,20 гривни;

100-300 кВт-ч — 1,68 гривни;

300-500 кВт-ч — 2,30 гривни;

от 500 кВт-ч — 3,50 гривни.

Причем, по информации Минэнерго, 40% населения Украины потребляет в месяц менее 100 грн./кВт-ч. Поэтому в их интересах, чтобы Кабинет министров как можно скорее внес изменения в тарифную сетку.

Правда, вероятность того, что граждане будут оплачивать потребленную электро­энергию добросовестно, эксперты считают довольно низкой. Где существует контроль, платить будут по реальным тарифам. А вот потребители, к счетчикам которых нет доступа, к примеру, могут показывать 11 месяцев до 100 кВт-ч, а один раз — 1000 кВт. Поэтому при таком сценарии учет и контроль — необходимы.

Еще один сценарий изменения тарифов — поэтапное повышение.

В апреле текущего года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) прогнозировала, что в этом году тариф на электричество может вырасти на 30% и достичь 2,22 гривни, в 2023-м — 3,48 гривни. И эти прогнозы близки к ценникам, которые планируют ввести с 1 августа.

Тариф также может зависеть от региона, что связано с разными ценами на распределение электроэнергии. В Киеве он самый низкий, в Луганской области — самый высокий. Так что дешевле всех платили бы жители Киева и Днепропетровской области: 2,60–2,96 грн./кВт-ч. А самыми высокими цены на электроэнергию стали бы в Ивано-Франковской и Луганской областях: 3,70–4 грн./кВт-ч.

Но пока что такие тарифы в Украине внедрять не собираются.

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