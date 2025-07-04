Ключевые моменты:
- В городе остановились почти все трамваи из-за аварии на электросети
- Света нет в отдельных районах Одессы, продолжаются ремонтные работы
Курсируют только два трамвайных маршрута
Из-за аварии на электросети временно обесточены части Приморского и Пересыпского районов. Как сообщили в городском электротранспорте, большинство трамвайных маршрутов не работает.
На момент сообщения движение сохранено только на маршрутах №17 и №18. Специалисты работают над ликвидацией последствий аварии и обещают восстановить электроснабжение как можно скорее. О точных сроках возобновления движения трамваев не сообщается.