трамвай К1Т306

Ключевые моменты:

  • В городе остановились почти все трамваи из-за аварии на электросети
  • Света нет в отдельных районах Одессы, продолжаются ремонтные работы

Курсируют только два трамвайных маршрута

Из-за аварии на электросети временно обесточены части Приморского и Пересыпского районов. Как сообщили в городском электротранспорте, большинство трамвайных маршрутов не работает.

На момент сообщения движение сохранено только на маршрутах №17 и №18. Специалисты работают над ликвидацией последствий аварии и обещают восстановить электроснабжение как можно скорее. О точных сроках возобновления движения трамваев не сообщается.

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