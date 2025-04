Пятница будет насыщена самыми разнообразными событиями — от драматического спектакля до легкомысленного ужина.

Афиши театра на Подоле можно часто увидеть в Одессе. Одесситы искренне восхищаются и актерской игрой и интересными содержательными постановками этого известного театра. На этой неделе в помещении Украинского театра покажут спектакль по культовому произведению Оруэлла «1984».

Параллельно со спектаклем состоится гастрольный концерт молодежной группы Apatia, которая приехала в Одессу также из Киева. В это же время в другом клубе будут играть одесситы «Дети Фиделя» и если вы любитель зажигательных ритмов и танцев — вам сюда.

Еще одни незаурядные гастроли состоятся в нашем городе. Это — гастроли любимого лакомства одесситов — дунайской сельди. Все, кто придут станут участниками гастровечери и смогут попробовать уникальные блюда.

В воскресенье вас ждет AC/ВС. Пока еще, в Одессу приедет трибьют версия группы, но петь известные хиты они будут вживую. Все подробности в нашем обзоре.

11 апреля, 18:00. Гастроли. 1984. Украинский театр

«1984» — Готовы ли вы заглянуть в глаза Большому Брату? Если да, то не упустите возможность посетить незаурядный спектакль «1984» от Театра на Подоле.

Джин Салливан мастерски адаптировал культовую антиутопию Джорджа Оруэлла для сцены, и теперь вы имеете уникальную возможность увидеть единственную в Украине интерпретацию этого произведения.

Место, где нет свободы. Место, где правду определяет власть. Место, из которого не выходят такими, как были. А в конце только один вопрос: сколько пальцев вы видите? Большой Брат уже следит за нами…



11 апреля, 18:00. Гастровечерие «Гастроли дунайской сельди». Дегустационный зал

Сезон дунайской сельди очень короткий — месяц-два, поэтому не упустите возможность попробовать новые интересные блюда из этой локальной рыбы.

Для вас приготовят липованские голубцы в виноградных листьях, разноцветные бутерброды, жареную сельдь с овощами и секретное блюдо. Таких блюд вы не попробуете ни в одном ресторане мира! Как это было в прошлом году вы можете увидеть в нашем видео

11 апреля, 18:00. Концерт. «Дети Фиделя». Beerteka

Популярный одесский коллектив, который более двадцати лет держит планку и зрителей разных поколений. Группа, которая создает музыкальное шоу на сцене. В этот вечер вы убедитесь в этом лично, ведь магия которая состоится не оставит равнодушным — никого. Хорошее настроение, мурашки по коже и танцы в течение вечера зарядят на неделю вперед.

11 апреля, 18:30. Концерт. Апатия. More Music Club.

Апатия отправляется в первый большой сольный тур!

После долгих лет страданий и рефлексий, ребята из Киева наконец решили покинуть свои заплаканные квартиры и отправиться в музыкальное путешествие по Украине.

Вас ждет новая программа, в которой Апатия замиксует эмо-рок с электроникой, синты с гитарами, а слэм с депрессией. Готовьтесь гаситься словно в последний раз. Часть собранных средств будет перечислена на нужды бригады НГУ АЗОВ.

13 апреля, 18:00. Трибьют-концерт. AC/DC. Одесская Филармония

Официальный трибьют группы AC/DC сыграет благотворительный концерт в честь 50-летия. Вы услышите зажигательные хиты 1974-2019-х годов, среди которых Back in Black, T.N.T, Thunderstruk, Are you ready и Highway to Hell. Стиль исполнения и образ AS/DS — максимально похожи на культовых AC/DC.

И не забывайте: кроме возможности оторваться под любимые песни, посетив этот благотворительный концерт, вы приобщаетесь к сбору, что приближает нашу Победу! До встречи!