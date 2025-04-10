Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Из Киева поезд будет отправляться в 08:33 и прибывать в Одессу в 18:08.

В обратном направлении — из Одессы — отправление в 10:28, прибытие в столицу в 21:15.

Читайте также: Между Одессой и Кишиневом могут запустить поезда

В «Укрзалізниці» отмечают, что поезд пригодится не только жителям столицы и Одессы, но и жителям Винницы, Жмеринки, Подольска, а также Раздельной, Кодымы, Рудницы, Вапнярки и Казатина, поскольку на данных станциях предусмотрены остановки.

Билеты уже доступны в приложении «Укрзалізниці», на сайте и в железнодорожных кассах.