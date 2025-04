Пʼятниця буде насичена найрізноманітнішими подіями – від драматичної вистави до легковажної вечері.

Афіші театру на Подолі можна часто побачити в Одесі. Одесити щиро захоплюються і акторською грою і цікавими змістовними постановками цього відомого театру. Цього тижня у приміщенні Українського театру покажуть виставу за культовим твором Орвелла «1984».

Паралельно з виставою відбудеться гастрольний концерт молодіжного гурту Apatia, який приїхав до Одеси також з Києва. В цей же час в іншому клубі будуть грати одесити «Діти Фіделя» і якщо ви любитель запальних ритмів та танців – вам сюди.

Ще одні непересічні гастролі відбудуться в нашому місті. Це – гастролі улюбленого смаколика одеситів – дунайського оселедця. Всі, хто прийдуть стануть учасниками гастровечері і зможуть скуштувати унікальні страви.

У неділю на вас чекає AC/ВС. Поки ще, до Одеси приʼздить трибʼют версія гурту, але співати відомі хіти вони буть вживу. Всі подробиці у нашому огляді.

11 квітня, 18:00. Гастролі. 1984. Український театр

«1984» – Чи готові ви заглянути в очі Великому Братові? Якщо так, то не пропустіть можливість відвідати непересічну виставу «1984» від Театру на Подолі.

Джин Салліван майстерно адаптував культову антиутопію Джорджа Орвелла для сцени, і тепер ви маєте унікальну можливість побачити єдину в Україні інтерпретацію цього твору.

Місце, де немає свободи.Місце, де правду визначає влада. Місце, з якого не виходять такими, як були. А наприкінці лише одне питання: скільки пальців ви бачите? Великий Брат уже стежить за нами…



11 квітня, 18:00. Гастровечеря «Гастролі дунайського оселедця». Дегустаційна зала «Лямпа»

Сезон дунайського оселедця дуже короткий – місяць-павтора, тож не пропустіть нагоду скуштувати нові цікаві страви з цієї локальної риби.

Для вас приготують липованські голубці у виноградному листі, різнокольорові канапки, смаженого оселедця з овочами і секретну страву. Таких страв ви не скуштуєте в жодному ресторані світу! Як це було минулого року ви можете побачити у нашому відео

11 квітня, 18:00. Концерт. «Діти Фіделя». Beerteka

Популярний одеський колектив, який більше двадцяти років тримає планку та глядачів різних поколінь. Гурт, який створює музичне шоу на сцені. Цього вечора ви переконаєтесь в цьому особисто, адже магія яка відбудеться не залишить байдужим – нікого. Гарний настрій, мурахи по шкірі і танці протягом вечора зарядять на тиждень вперед.

11 квітня, 18:30. Концерт. Apatia. More Music Club.

Апатія вирушає у перший великий сольний тур!

Після довгих років страждань та рефлексій, хлопці з Києва нарешті вирішили покинути свої заплакані квартири і вирушити у музичну подорож Україною.

На вас чекає нова програма, в якій Апатія заміксує емо-рок з електронікою, сінти з гітарами, а слем з депресією. Готуйтесь гаситися немов востаннє. Частина зібраних коштів буде перерахована на потреби бригади НГУ АЗОВ.

13 квітня, 18:00. Триб’ют-концерт. AC/DC. Одеська Філармонія

Офіційний трибʼют гурту AC/DC зіграє благодійний концерт на честь 50 річчя. Ви почуєте запальні хіти 1974-2019-х років, серед яких Back in Black, T.N.T, Thunderstruk, Are you ready та Highway to Hell. Стиль виконання та образ AS/DS – максимально схожі на культових AC/DC.

І не забувайте: окрім можливості відірватись під улюблені пісні, відвідавши цей благодійний концерт, ви долучаєтесь до збору, що наближує нашу Перемогу! До зустрічі!