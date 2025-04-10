Подробности обмана рассказали в полиции Одесской области.

В феврале 71-летняя жительница города Черноморск обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестный завладел деньгами, которые женщина получала от государства как денежное обеспечение семьям военных в случае пропажи без вести их родных.

Полицейские установили, что преступление совершили соседи — 24-летняя женщина со своим 29-летним сожителем, а также привлеченный ими 28-летний знакомый из другого населенного пункта Одесского района.

Узнав, что женщина получает выплаты за сына, пропавшего без вести при выполнении боевого задания на Донецком направлении, соседи начали писать ей от его имени письма с просьбой выслать деньги, одежду, документы и другие необходимые ему вещи.

В течение года потерпевшая получила несколько таких смс-сообщений с адресами и банковскими счетами, на которые в целом отправила почти 415 тысяч гривен.

Во время обыска в квартире подозреваемых полицейские обнаружили в одном из телефонов новое сообщение “от сына” с просьбой прислать еще 80 тысяч гривен, которое они не успели отправить.

Всем троим сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 357 и ч. ч. 2, 3 ст. 190 УКУ, фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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